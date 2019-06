Mosteiro de São Bento da Vitória acolhe espétaculo inspirado em "Cristo velato"

Lusa05 Jun, 2019, 20:01 | Cultura

"Este espetáculo surge do fascínio por uma imagem, a estátua `Cristo velato` de Giuseppe Sanmartino", afirmou Luís Castro, revelando que esse "fascínio" o levou, juntamente com Vel Z., com quem partilha a direção artística da peça, ao Museo Cappella di San Severo, em Nápoles, onde se encontra o corpo jacente de Cristo.

"Absorvemos a envolvência e a estátua, e trouxemos isso connosco para um dia fazermos um espetáculo. Já sabíamos que este `Quimeras` partiria disso", contou.

Luís Castro, que falava aos jornalistas à margem do ensaio de imprensa de "Quimeras", peça que flui entre a performance e a instalação artística, explicou que é da estátua de Cristo que "nasce a ideia central" do espetáculo, acabando por relacionar-se, ao longo da sua ação, com toda a "envolvência e ambiente", apropriadas na imagem das quatro intérpretes.

"Elas começam inspiradas na ideia de `Michelangelo` [Miguel Ângelo, o artista do Renascimento italiano] de que dentro de uma pedra existem todas as formas", afirmou o diretor artístico, referindo-se ao início da encenação, em que três intérpretes estão em forma de "rocha" e "mármore", posição que, ao longo do espetáculo, vai sendo "esculpida", transformando-as "numa espécie de noviças".

Além das três "noviças", em cena encontra-se também "uma guardiã", que, na perspetiva de Luís Castro, representa os guardas do museu italiano que envolviam a estátua de Cristo e a vigiavam.

"Esta guardiã, de repente, tornou-se numa espécie de madre superiora daquele convento de noviças", salientou, acrescentando que quando reparou "a igreja" já se tinha apropriado da "dinâmica `escultosa`" e passou a assumir um papel "surpreendente".

"Isto criou outro universo metafórico relativamente à interpretação que se instalou de forma mais marcada", sublinhou.

No Mosteiro de São Bento da Vitória, a música clássica vai acompanhando e monitorizando os corpos dos intérpretes, alguns nus e em plataformas móveis, que se relacionam com focos de luz e objetos.

"Os objetos são tão importantes quanto os atores, ou seja, têm efetivamente, o mesmo grau de protagonismo. O que eu digo é que os atores se `objetizam` e que os objetos se humanizam, na medida em que os objetos acabam por ser, muitas vezes, os principais vinculadores do suporte emocional", referiu Luís Castro, salientando os momentos `perfinst` (conceito de pesquisa artística que flui entre a performance e a instalação) do espetáculo.

Ao longo de toda a obra, o espetador é convidado a deslocar-se pelas diferentes representações, sendo-lhe dada a liberdade de ir "construindo" o seu próprio espetáculo.

"Quanto mais aberto tudo isto for para o espetador dentro da clausura, mais nos leva a viajar", concluiu Luís Castro.

O espetáculo, para maiores de 16 anos, vai estar também em exibição no domingo, às 19:00, e na segunda-feira, às 16:00, e é uma coprodução Karnart, Associação de Criação e Produção de Objectos Artísticos, com o Teatro Nacional de São João (TNSJ).