Mosteiro de Tarouca - um património redescoberto em 1990

É a génese de toda uma ordem religiosa no país e a casa monástica profundamente ligada a D. Afonso Henriques e ao nascimento de Portugal.



Em 1834, extintas as ordens religiosas no país, muito foi destruído.

É nos finais dos anos 1990, já do século XX, que se dá início a uma das maiores e mais complexas escavações arqueológicas: mais de 3.000 metros quadrados e nove anos de extraordinárias descobertas.