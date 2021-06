Mosteiro dos Jerónimos é palco do lançamento oficial do Programa Europa Criativa

O Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, foi o local escolhido para o lançamento oficial do Programa Europa Criativa. Com um orçamento de 2,5 mil milhões de euros, este novo programa pretende relançar os setores culturais e criativos europeus, fortemente abalados pela pandemia.