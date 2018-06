Mostra com seis exposições junta obras de 27 artistas lusófonos e da China em Macau

Lusa25 Jun, 2018, 10:27 | Cultura

O fio que liga as seis exposições é uma "reflexão sobre o ser humano", daí o conceito que dá nome à mostra, 'alter ego', "o segundo eu", explicou a francesa Pauline Foessel, curadora da mostra com o artista português Alexandre Farto (Vhils), em declarações à agência Lusa.

Apesar de serem seis exposições diferentes, com artistas diferentes, "idealmente o público deve visitar todas".

Entre os trabalhos expostos há "pintura, instalação, serigrafia, escultura", estando algumas peças "ainda em produção, porque estão a ser feitas no local, são 'site specific'", referiu Alexandre Farto.

"Há muita diversidade de meios e isso também vem do facto de se juntarem aqui 27 artistas, cada um com o seu percurso, o seu trabalho", disse. Apesar disso, acrescentou Pauline Foessel, "há diálogo e interligação entre o trabalho dos artistas".

A 'rota' das exposições começa com "O Eu", que estará patente no Museu de Arte de Macau, "que é basicamente 'eu tenho que me conhecer para começar a conhecer o outro'", descreveu Pauline Foessel.

Aqui estarão expostas obras do são-tomense Herberto Smith, da dupla de portugueses João Ó & Rita Machado, do chinês Li Hongbo, do moçambicano Mauro Pinto, de Vhils e do artista de Hong Kong Wing Shya.

De "O Eu", segue-se para "O Outro", partindo da premissa de que "para existir preciso do outro". Esta exposição, que reúne trabalhos do guineense Abdel Queta Tavares, da macaense Ann Hoi, do cabo-verdiano Fidel Évora, dos portugueses Estúdio Pedrita e Ricardo Gritto, dos timorenses Tony Amaral e Xisto Soares, do chinês Zhang Dali e do artista de Hong Kong Yiu Chi Leung, estará patente no Edifício do Antigo Tribunal.

Na terceira exposição, "Da Linguagem à Viagem" passa-se "à interação - entre mim e alguém preciso de linguagem -, com uma dupla de artistas (o brasileiro Marcelo Cidade e o angolano Yonamine) a refletir sobre esse conceito".

Na quarta exposição, que estará patente na Galeria de Exposições Temporárias do IACM, dá-se o "Choque Cultural", que "pode acontecer nas trocas e nas viagens, por diferenças culturais". Aqui será possível apreciar-se obras do moçambicano Gonçalo Mabunda, dos angolanos Kiluanji Kia Henda e Nástio e do português Miguel Januário.

"Depois disso passamos à 'Globalização' (patente nas Casas de Taipa), o conceito mais abrangente que surgiu de todas as interações entre os diferentes países", contou Pauline Foessel. Aqui estarão expostos trabalhos do brasileiro Guilherme Gafi e da portuguesa Wasted Rita.

A sexta e última exposição, patente nas Oficinais Navais n.º1 -- Centro de Arte Contemporânea, foi batizada com o nome da mostra. "Alter Ego" e é uma exposição individual do luso-angolano Francisco Vidal.

Além das seis exposições dentro de portas, "Alter Ego" conta também com uma intervenção de arte urbana, "transportando os temas explorados no espaço museológico para a esfera pública", da autoria do português Add Fuel.

Os curadores, segundo Alexandre Farto, tentaram "reunir um conjunto de trabalhos fortes e que se interligassem uns com outros, porque também é uma oportunidade única de mostrar o trabalho destes artistas em Macau, que é uma porta de entrada para a China e para a Ásia em geral".

"Criar e ganhar espaço para que estes artistas tenham visibilidade", acrescentou.

As seis exposições ficam patentes até 9 de Setembro.

A mostra "Alter Ego" faz parte da Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, integrada no Encontro em Macau - Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, organizado pelo Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.