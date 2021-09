Mostra Cultura Portugal em Espanha vai decorrer até ao fim do ano

"É `Tempo de Cultura` porque já estamos `Conectados` [alusão ao lema de 2020] e agora temos de desfrutar da Cultura", disse o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, durante uma breve apresentação que fez esta tarde sobre a 19.ª edição da mostra cultural.

Esta apresentação foi feita no início de um colóquio na feira do livro de Madrid em que participaram a escritora portuguesa e vencedora do XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, Ana Luísa Amaral, e o poeta e diretor do Instituto Cervantes (correspondente ao português Camões Instituto), Luís García Montero.

O evento, que faz parte do Cultura Portugal, vai ser seguido por uma série de outros, como um "encontro literário" que a escritora Lídia Jorge vai realizar na quinta-feira, 23 de setembro, na Casa do México, em Madrid.

No mesmo dia, haverá o concerto de Júlio Resende "Fado Jazz Ensemble", também em Madrid.

Ainda na área da música, destaque para o Festival do Fado de Madrid, com a presença de Carminho, Camané, Mário Laginha e Teresinha Landeiro, a 17 de outubro, no Teatro Real de Madrid; e para o Festival Internacional de Guitarra de Sevilha, com a presença de Hugo Gamboias e Diogo Passos, a partir de 08 de outubro.

Várias outras atividades culturais estão programadas até ao fim do ano, quando se encerrará a mostra da cultura portuguesa com a peça teatral "Hamlet", criação coletiva da Companhia do Chapitô, a partir de Shakespeare, que estará em cena de 15 a 19 de dezembro, na capital espanhola.

O programa completo do Cultura Portugal 2021 pode ser consultado em `culturaportugal.com`.