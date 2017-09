Mostra da Ferrari leva ao Museu do Caramulo mais de 12 mil pessoas em dois meses

Lusa25 Set, 2017, 16:17 | Cultura

"Estamos muito contentes com esta adesão. O facto de termos recebido mais de 12 mil visitantes em apenas dois meses, o que equivale a quase a metade do total de visitantes que costumamos ter num ano inteiro, comprovam não só o sucesso desta exposição, como são a prova viva de que boa programação traz público aos museus", considerou o diretor do Museu do Caramulo, Tiago Patrício Gouveia.

A mostra patente neste museu do concelho de Tondela tem como tema central o 70.º aniversário da casa de Maranello, sendo "a maior dedicada à Ferrari alguma vez realizada em Portugal, juntando um alinhamento de luxo de Ferrari, tanto pela sua raridade como pelo seu valor histórico".

Composta por diversos modelos únicos e raros, repletos de história, nesta mostra figuram o Ferrari 275 GTB Competizione, o Ferrari 250 Lusso, o Ferrari 365 Daytona, o Dino 246 GT, o Ferrari F40 ou o Ferrari Testarossa.

De acordo com o Museu do Caramulo, o objetivo da exposição é contar a história da Ferrari através de modelos das várias décadas da marca, começando logo pelo seu início, com o Ferrari 195 Inter de 1951, atualmente o modelo da casa da Maranello mais antigo em Portugal e o primeiro modelo de turismo da Ferrari a entrar no país.

Uma das estrelas da exposição é o Ferrari 500 Mondial de 1955, tipo "barchetta", com uma carroçaria Scaglietti, um raríssimo automóvel que esteve até agora guardado numa coleção privada, sempre longe do olhar e conhecimento do público, mesmo do especializado, e que só agora foi revelado no Museu do Caramulo.

Este automóvel de competição é um dos modelos da marca mais raros do mundo, sendo que o exemplar em exposição é considerado como um dos mais originais, mantendo ainda o seu motor de fábrica.

A exposição "Ferrari: 70 anos de paixão motorizada" foi inaugurada a 08 de julho e poderá ser visitada até ao dia 29 de outubro.