Mostra de arte pública Poster regressa a partir de hoje às ruas de Marvila em Lisboa

Hoje, além da inauguração da exposição nas paredes de Marvila, haverá uma visita guiada, bem com a inauguração da Mini Poster, no novo espaço da Fábrica Moderna, com posters de jovens da Obra do Ardina, e de uma exposição do italiano Fillipo Fiumani, no espaço @Todos.

Ao final da tarde há "Fiesta", na Fábrica Moderna e, à noite, a partir das 21:00, haverá concertos e DJ Set nas cervejeiras Dois Corvos (com Vasco Leitão), Lince (Café Ena) e Musa (Émme e Moxila), e no bar Capitão Leitão (com Alejandro Steiner).

A 4.ª edição da Poster, que decorre até 22 de julho, inclui, numa parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, "uma obra de Helena Almeida, uma das mais relevantes artistas plásticas portuguesas, falecida no ano passado", que "acompanha a matriz conceptual que é marca da artista, em volta do autorretrato e das pinceladas de azul".

Entre os convidados desta edição estão também o grupo Guerrilla Girls, "artistas, e ativistas feministas, que trabalham em anonimato e levaram as questões da discriminação na cultura para as grandes instituições culturais, tendo exposto trabalhos recentes na Tate Modern, em Londres, e no Museu de Arte de São Paulo", os italianos Luigi Spina e Maria Vittoria Trovato, e o alemão Horst Friedrichs.

Nesta edição, os músicos desafiados a participar foram David Fonseca, que "demonstra a mesma aptidão para as artes visuais que já empregou nos próprios videoclips e em exposições fotográficas, tendo publicado um livro de recolha das suas fotografias em Polaroid (`Right Here, Right`)", e Hélio Morais, baterista dos Linda Martini e Paus.

Entre as participações "improváveis", este ano, estão as de dois `chefs` de cozinha: o português Diogo Noronha e o mexicano Jos*, que irá apresentar-se numa colaboração com o projeto Manicómio, dedicado a pessoas com doença mental.

A lista de convidados conta ainda com a ilustradora eslovena Marusa Stibelj, o artista AkaCorleone, o designer Desisto, o fotógrafo Arlindo Camacho, o ilustrador e designer Bruno Lisboa, o designer Frederico Mancellos, a ilustradora e tatuadora Espirro, o atelier de arquitetura Aspa, o fotógrafo de moda Celso Colaço e o escritor angolano Ondjaki.

Além dos artistas convidados, participam ainda nesta edição os dez vencedores da `open call` (concurso aberto ao público) deste ano: Rui Pinho, Pitanga (Joana Rodrigues), Matilde Cunha, Paulo Picamilho, Fátima Bravo, Gui Athayde, Rui Melo, Studio Saygrrr, Mariana Corda e João Marques.

A mostra Poster é um projeto do Departamento, entidade que se define como "amplificador de cultura, que faz curadoria e desenvolve projetos para marcas, patrocinadores, mecenas, entidades públicas e privadas".