Mostra de cinema "A Luz Invisível de Rui Poças" a partir de 5.ªfeira em São Paulo

Lusa30 Jul, 2019, 17:52 | Cultura

Na mostra, que decorre entre quinta-feira e 06 de agosto, será exibida "uma pequena seleção de alguns dos trabalhos mais emblemáticos" de Rui Poças, segundo informação disponível na página oficial do Centro Cultural de São Paulo na rede social Facebook.

Ao longo de cinco dias serão exibidos "Tabu", "A cara que mereces" e "Aquele querido mês de Agosto", de Miguel Gomes, "O Ornitólogo", "O Fantasma", "Morrer como um homem" e "Odete", de João Pedro Rodrigues, "Zama", de Lucrecia Martel, "As boas maneiras", de Juliana Rojas e Marco Dutra, e "Hilda Hist pede contato", de Gabriela Greeb.

A programação da mostra inclui ainda uma `masterclass` "preparada especialmente para o Centro Cultural de São Paulo" por Rui Poças.

Rui Poças, nascido no Porto em 1966, é ainda responsável, entre outros, pela fotografia de filmes como "Frankie", de Ira Sachs, "Al Berto", de Vicente Alves do Ó, "A última vez que vi Macau", de João Pedro Rodrigues e Rui Guerra da Mata, "Ferrugem", de Aly Muritiba, e "André Valente", de Catarina Ruivo.

A mostra "A Luz Invisível de Rui Poças" é organizada pelo Centro Cultural de São Paulo, em parceria com o Consulado Geral de Portugal em São Paulo, e conta com o apoio do Instituto Camões e das produtoras O Som e a Fúria e Rosa Filmes.