Mostra de cinema de Valência homenageia atriz Maria de Medeiros

A mostra de cinema vai homenagear Maria de Medeiros com a Palmeira de Honra e apresentar, em estreia em Espanha, o seu segundo filme, "Aos Nossos Filhos", e exibir a sua mais recente interpretação, em "Ordem Moral", de Mário Barroso.

O festival vai ainda exibir sete filmes, escolhidos em colaboração com a própria atriz e realizadora, como "Capitães de Abril", que Maria de Medeiros dirigiu, "Duas Fridas", de Ishtar Yasin Gutierrez, e "Viagem a Portugal", de Sérgio Tréfaut.

O ciclo completa-se com "Je ne suis pas mort", de Mehdi Ben Attia, e "The Saddest Music in the World", de Guy Maddin.

Maria de Medeiros vai ainda dar uma `masterclass` no dia 29 de outubro, segundo informações disponibilizadas pela organização, nas redes sociais.

Adicionalmente, no que diz respeito a outras presenças portuguesas, vai estar em competição no festival o filme "Mosquito", de João Nuno Pinto.

A Mostra de Valência é organizada pela autarquia local e tem por objetivo apresentar títulos "de grande qualidade que não se encontram habitualmente nos circuitos comerciais".