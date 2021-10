Mostra de fotografias tiradas por Manoel de Oliveira revela outra faceta do realizador

A exposição "Manoel de Oliveira Fotógrafo", que passou primeiro por Serralves, no Porto, entre outubro de 2020 e abril deste ano, chega agora à Fundação Calouste Gulbenkian, onde vai estar patente, até 17 de janeiro de 2022, no hall da Biblioteca de Arte.

Parte destas fotografias que agora se apresentam ao público, corresponde a provas originais, outras a ampliações feitas a partir de negativos.

"É um conjunto de fotografias produzidas entre os anos 1930 e 1950, um conjunto muito significativo, descoberto no acervo de Manoel de Oliveira", e corresponde ao período em que o realizador esteve mais afdo do cinema, contou à Lusa o curador da exposição, António Preto.

Iniciada no final dos anos 1930, a atividade fotográfica de Manoel de Oliveira intensifica-se no início da década de 1940, para ser abandonada quando, após a longa pausa cinematográfica que se seguiu a Aniki-Bóbó (1942), regressa à realização com "O Pintor e a Cidade" (1956), altura em que "deixa a fotografia com intencionalidade estética".

Ao todo, são 120 fotografias que, através da lente de uma Leica, percorrem vários géneros e temáticas - paisagens, retratos e naturezas mortas, referências ao Porto, a sua cidade, mas também imagens do circo e de aviação que, além da preocupação estética, mostram a grande curiosidade do realizador pela fotografia e o seu interesse pelos fenómenos óticos.

É um tipo de "fotografia que dialogou com o que acontecia no panorama da fotografia internacional, com uma componente de modernidade, nos objetos fotografados e na forma: ângulos, diagonais, luz, sombra", descreveu o curador.

António Preto destaca um conjunto que "se inscreve nos resquícios do pictorialismo", com forte componente atmosférica, com tintagens a sépia, mas também fotografias puristas, modernistas e outras "que dialogam com a pintura e outras artes".

Paisagem, ambiente industrial, nomeadamente máquinas e retratos são alguns dos objetos mais fotografados por Manoel de Oliveira, que dedicou vários retratos a Maria Isabel Carvalhais (mulher do realizador), que revelam como "a relação entre o fotógrafo e o objeto fotografados é muito forte, e percebe-se que a fotografia é muito mais do que fixar um momento, é a relação entre os dois", descreveu.

"As condições de vida da época, uma certa componente teatral, os valores de composição e o rigor do enquadramento são muito importantes também" na fotografia de Manoel de Oliveira.

Nas palavras do também diretor da Casa Manoel de Oliveira, trata-se de um conjunto de fotografias com valor autónomo e que permitem perceber outra via de exploração artística de Manoel de Oliveira, mas que "tem inúmeras intersecções com essa prática como cineasta".

Exemplo disso são três fotos (de 1952) tiradas a uma jovem defunta que Manoel de Oliveira foi chamado a fotografar (como era hábito na época), que fazem lembrar o filme "O estranho caso de Angelina", estreado em Cannes em 2010.

No fundo, uma imagem estática transformada anos mais tarde em movimento.

Outros exemplos deste paralelismo entre fotografia e cinema encontram-se na relação direta entre algumas das suas fotografias e certos projetos fílmicos não realizados - há imagens no circo, que foram tiradas no ano em que escreveu o guião "O Saltimbanco" (1944); as imagens da aviação, datáveis de 1937-38, relacionam-se com um projeto de documentário, até agora desconhecido, sobre os cursos de pilotagem do AeroClub do Porto.

Para Manoel de Oliveira, a fotografia era um instrumento de pesquisa formal e de experimentação, uma outra forma de construir a sua linguagem visual.

Sobre o aparecimento recente destas fotografias, António Preto explicou que apenas uma parte muito reduzida tinha sido apresentada em salões, a maioria estava guardada e nunca foi divulgada por Manoel de Oliveira, porque esta foi sempre "uma prática paralela ao cinema".

"Não que não tivesse levado a sério, aliás a exposição mostra o contrário, mas o cinema veio tomar por completo a sua atenção e foi onde se concentrou e afirmou", salientou o curador.

"Todo o acervo do realizador está a ser arquivisticamente tratado e foi durante esse trabalho que se encontraram as fotografias, que estavam reunidas em alguns álbuns outras dispersas em pastas".

Segundo o responsável, são milhares de fotos, de trabalho, pessoas, família, mas depois há "todo um conjunto de fotografias com dimensão estética e intencionalidade artística".