MoteLX. Arranca Festival Internacional de Cinema de Terror

Vai ser a antestreia do filme ''Midsommer'' de Ari Aster . ''Faz-me Companhia'', de Gonçalo Almeida é a única longa-metragem portuguesa presente. Entre as curtas-metragens estrangeiras encontra-se ''Dessert'', um filme do Reino Unido, com realização portuguesa de Martim David Gomes.



A edição deste ano é a 13ª do MoteLX e a programação vai ser especial, em particular na 6ªfeira dia 13 de setembro.



Mais pormenores sobre este festival com a jornalista da Antena 1 Margarida Vaz.