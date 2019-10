Movimento Cultura em Luta exige 1% do Orçamento do Estado para a cultura

O Movimento "Cultura em Luta", que congrega mais de quarenta estruturas artísticas do país, exige que o governo destine 1% do Orçamento do Estado do próximo ano para a Cultura. Agentes e profissionais do sector juntaram-se em duas tribunas públicas, uma no Porto, outra em Lisboa, para partilhar testemunhos e unir vozes num apelo conjunto para o reforço do apoio às artes.