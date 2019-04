Movimento `Pró Nadir` alerta para risco de demolição de panificadora de Vila Real

Lusa05 Abr, 2019, 20:20 | Cultura

Os responsáveis pelo movimento afirmaram, em comunicado, ter tido conhecimento da intenção de demolição do edifício, projetado por Nadir Afonso, para a ampliação de uma superfície comercial daquela cidade.

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRNC) confirmou à agência Lusa que "emitiu um parecer favorável ao projeto de ampliação do empreendimento comercial adjacente à panificadora de Vila Real", depois de ter avaliado o impacto do projeto no âmbito do quadro da zona especial de proteção que decorre da classificação do Alto Douro Vinhateiro.

No entanto, ressalvou que "o autor e a obra devem ser objeto de valorização na envolvente e no próprio empreendimento, para o que deverá ser elaborado um projeto a submeter a parecer da tutela".

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) arquivou no ano passado o procedimento de classificação da antiga panificadora de Vila Real, que tinha sido proposta por um grupo de cidadãos para Imóvel de Interesse Público, considerando que o edifício já não reúne características para uma classificação de âmbito nacional.

Após o arquivamento da proposta de classificação da panificadora, um grupo de cidadãos juntou-se com o objetivo de "divulgar e sensibilizar para a proteção do edifício", o único projetado por Nadir Afonso em Vila Real, e para "defender a sua proteção e eventual reabilitação".

Hoje, no comunicado, o movimento considerou que a "demolição da panificadora não pode acontecer, com ou sem autorização da DRCN, enquanto a câmara não der resposta ao pedido de classificação como imóvel de interesse municipal".

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse não ter recebido até ao momento qualquer pedido de licenciamento para demolição e, quanto à classificação do imóvel, referiu que o município "não tem intenção de avançar com o procedimento, porque já houve um chumbo a nível nacional".

"Não contestamos essa avaliação que foi feita por técnicos especializados", sublinhou.

O autarca recordou que o edifício pertence a um proprietário privado e que todo o processo de aquisição e de recuperação do imóvel poderia implicar um investimento entre os "3,5 [milhões] e os quatro milhões de euros".

A panificadora de Vila Real foi construída entre 1965 e 1966. Esteve em funcionamento até aos anos de 1990, altura em que entrou em falência, tendo desde então estado ao abandono.