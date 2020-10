Movimentos de libertação quebraram vontade de Portugal em continuar a guerra

"As guerras ganham-se quando se quebra a vontade de resistir ao inimigo" e "os movimentos conseguiram quebrar a vontade de Portugal para resistir ao inimigo", resumiu o coronel Aniceto Afonso, um dos autores da primeira história militar completa da guerra colonial, que é hoje reeditada, numa edição revista e aumentada.

A nova edição inclui um capítulo sobre quem venceu e perdeu o conflito. Para o coronel Carlos Matos Gomes, outro dos autores da obra, a partir do final dos anos 1960, "as forças portuguesas iam cada vez ter menos vontade de combater", estavam a esgotar a capacidade de recrutamento, com a repetição sucessiva de comissões de serviço dos elementos do quadro, enquanto os movimentos de libertação tinham novos equipamentos militares, mais recursos humanos e uma mobilidade maior.

Para avaliarem esta questão, os dois historiadores consultaram os resultados dos inquéritos internos à motivação dos militares portugueses, mas também "relatórios dos aliados estrangeiros" naqueles territórios, em particular "oficiais rodesianos e sul-africanos" que escreviam que "os militares portugueses não estão no teatro para ganhar a guerra, estão para passar dois anos e ir à sua vida", explicou Matos Gomes.

A isso somava-se um conjunto de incongruências na estratégia militar nos três teatros de operações, conforme fosse o estado-maior, que pedia coisas diferentes a cada um dos seus oficiais.

Na Guiné-Bissau, aos seus militares, "Spínola pede tempo para encontrar outra solução" e em Moçambique "Kaúlza de Arriaga quer ganhar militarmente a guerra", exemplificou Matos Gomes. Ora, "os militares subalternos circulavam nos três teatros e percebiam que não havia uma estratégia".

Noutro âmbito, "um reconhecimento que os militares não gostam de fazer que é reconhecer a superioridade material e de movimento que os movimentos de libertação têm sobre as forças portuguesas", disse, salientando que a "Kalashnikov é melhor que a G3" usada pelos portugueses ou a "artilharia de campanha" por parte dos movimentos de guerrilha, que eliminou o poderio aéreo.

Perante estes desafios, "a logística portuguesa respondeu e funcionou relativamente bem", mas tinha custos insuportáveis para o regime.

O Estado português nunca criou bases reais fora do litoral e, na década de 1960, "foram as forças militares que foram ocupar o terreno, primeiro para se defenderem e manterem a logística e depois para fazerem operações de caráter ofensivo e realizarem ação psicológica e social".

"A guerra colonial era de baixa ou média intensidade" e apenas na Guiné-Bissau o teatro de operações era mais difícil, porque o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) estava a "formar forças convencionais".

Portugal enfrentou "uma guerra de desgaste que corresponde a uma guerra de cerco" ao "poder político e autoridade portuguesa num determinado sítio".

"Bastou o MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola) abrir a frente leste para que mais de metade das forças portuguesas tivessem de ser deslocadas", disse Matos Gomes, recordando que o mesmo se passou em Moçambique, quando a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) desviou "tropas para Tete para que Portugal tivesse de concentrar meios pesados, que tiveram de ser retirados de outros teatros".

Por seu turno, Aniceto Afonso recordou que o regime português tinha baseado parte da sua essência na "questão colonial, e na posse do império".

"Quando chegou o momento de resolver essa questão, o regime não conseguiu encontrar uma solução" e mesmo grande parte da oposição política não tinha uma posição definida sobre o que fazer.

A falta de apoio internacional levou Lisboa a "afunilar-se com a África do Sul e a Rodésia", pelo que a única solução foi a perpetuação da guerra, considerou Aniceto Afonso.

As outras potências colonizadoras tinham saída para o seu próprio problema colonial "porque também eram países industrializados e tinham capacidade de manter o seu poder económico nas colónias sem exercerem o poder político".

No entanto, "Portugal era um entreposto e não exercia um poder económico". Se Lisboa deixasse de gerir as colónias, deixaria de ter peso naqueles territórios, "como aconteceu", resumiu.

Com mais de 580 páginas, a obra lançada pela Porto Editora inclui novos capítulos em relação à primeira edição, alargando a análise não apenas ao campo militar, mas ao contexto político do regime e ao balanço final do conflito.