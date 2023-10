Mucho Flow celebra 10 anos com edição "mais ambiciosa" ainda com margem para crescer

"A edição de 2023 tem mais artistas, incluímos também instalações performativas, vamos incluir conversas em torno de assuntos que serão ainda apresentados nas próximas semanas e temos ainda mais palcos", afirmou à Lusa Miguel de Oliveira, da Revolve, que organiza o Mucho Flow.

Miguel de Oliveira lembrou que o festival "cria um fluxo de descoberta pela cidade", com três dias de música espalhada por diversos palcos de Guimarães e que, mesmo quando acontecia em apenas um dia, já contou no passado com estreias nacionais, como as de black midi e Amen Dunes, entre outros.

Este ano, passam por Guimarães nomes como Amnesia Scanner, Bengal Chemicals, Lankum, Lost Girls, Lucinda Chua, pablopablo, entre outros.

"Os 10 anos são um grande marco na história do Mucho Flow, que começou de uma forma bastante ingénua e amadora em agosto de 2013, como evento gratuito de um grupo de pessoas que sonhavam fazer algo de especial na cidade e que tem vindo todos os anos a desafiar-se a si mesmo e a tentar evoluir de diversas formas em termos programáticos e em termos de formatos também. É um marco muito grande chegarmos até aqui", disse Miguel de Oliveira.

Este ano, a organização do festival candidatou-se ao Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes, na área da Programação, tendo concorrido ao patamar de 45 mil euros e visto aprovado um apoio de 35 mil euros.

Esse apoio, que se junta ao financiamento até aqui único do Município de Guimarães, vai permitir a continuidade do evento, garantiu Miguel de Oliveira, que assinalou a importância de diversificar as fontes de financiamento do Mucho Flow.

Questionado sobre as possibilidades de crescimento de um festival que já acontece em três dias, espalhado por cinco palcos de Guimarães e reúne uma equipa de mais de 50 pessoas, o organizador sublinhou que "há sempre margem para expandir, em todos os aspetos".

"Tudo o que possa tornar a experiência mais confortável e o ambiente social, no fundo, mais fixe também estamos a fazer isso. Não nos centramos apenas na parte artística do festival", afirmou.

Os bilhetes para o Mucho Flow estão à venda por 55 euros para os três dias. O bilhete para quinta-feira custa 10 euros, enquanto os diários para sexta-feira e sábado custam 30 euros cada.