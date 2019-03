Mudança do Museu da Música para Mafra avança com assinatura de protocolo e memorando

Lusa27 Mar, 2019, 07:40 | Cultura

Será também assinado um memorando para a instalação em Mafra de um pólo de investigação em musicologia, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa ("Memorando de Entendimento para a instalação de um Polo de Investigação da NOVA-FCSH, em Mafra"), a par do "Protocolo para a Constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes para a instalação do Museu Nacional da Música".

Os documentos serão assinados pela Direção-Geral do Património Cultural com as entidades em causa.

Além de Graça Fonseca, a cerimónia hoje, às 12:00, no Alto dos Moinhos, em Lisboa, conta ainda com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, e do reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua.

O Museu Nacional da Música (MNM), há 25 anos instalado no Alto dos Moinhos, em Lisboa, vai ser instalado na ala norte do edifício de Mafra, por decisão da atual Governo, depois de vários cenários, como a divisão do espólio em dois edifícios em Mafra e Lisboa.

Em Mafra, o MNM vai ser instalado numa área de 3.000 metros quatros, mais mil do que o atual espaço, mas o projeto tem suscitado vários pareceres contra, nomeadamente pelas condições climatéricas.

Na passada segunda-feira à tarde, a Associação dos Amigos do Museu da Música, presidida por Luísa Amaro, reuniu-se em assembleia-geral, tendo decidido que "o museu deve permanecer em Lisboa" e que vai "encetar vários esforços para a sua manutenção" na capital.

A associação está a preparar uma petição para apresentar à assembleia municipal de Lisboa, com as devidas assinaturas acompanhadas do número de cartão de cidadão, o que não acontecia, numa anterior petição lançada pelo pianista Artur Pizarro.

Os Amigos do Museu contam com o apoio do presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, António Cardoso, eleito pelo PS, que apresentou na segunda-feira o seu compromisso em "lutar até ao fim para que o museu permaneça em Lisboa".

O Ministério da Cultura, por seu lado, garantiu que a ala norte, onde o museu será instalado, "oferece maior estabilidade ao longo do ano, em termos de humidade relativa e temperatura", e recorda que o Palácio Nacional de Mafra tem um contexto musical (os órgãos, os carrilhões, a biblioteca), que "permite construir um discurso museológico coerente, a que não são alheias as dimensões do próprio espaço físico".

O gabinete de Graça Fonseca disse ainda à Lusa que, em Mafra, a área útil de exposição aumenta mil metros quadrados, a que acresce uma área exterior, com mais de 1.200 metros quadrados, "que podem ser utilizados para concertos e eventos".

"Pareceu-nos imperativo não só encontrar um espaço definitivo, mas dotar o museu de instalações adequadas ao seu efetivo funcionamento, a par de condições apropriadas para a exposição da maior parte do espólio", sublinhou o ministério, na defesa da instalação do MNM em Mafra.