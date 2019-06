MUDE conclui revisão do projeto para abrir novo concurso "em breve"

Lusa05 Jun, 2019, 17:24 | Cultura

"Estamos na reta final da revisão, e é importante esclarecer que não há alterações ao projeto museológico na sua essência", comentou a diretora do MUDE, justificando que qualquer obra que é interrompida necessita de rever o projeto inicial, "naquilo que já foi feito, e no que não foi feito".

No ano passado, as obras no museu, localizado na Baixa de Lisboa, pararam, depois de terem sido anunciados atrasos em março, e foi dado como confirmado o fim do contrato com a empresa Soares da Costa, por incumprimento.

O MUDE rescindiu o contrato com a empresa que tinha recebido a empreitada para a reabilitação integral do edifício do museu, devido a problemas vários, nomeadamente incumprimentos dos `timings`, e a não execução cabal e total de todos os trabalhos que estavam implicados.

"Para fazer um novo concurso, é necessária uma certificação que o novo projeto, revisto, seja blindado, seguro, para ter início a nova empreitada" de remodelação do museu, e é esse trabalho que a equipa do museu tem vindo a realizar.

Bárbara Coutinho comentou que se trata de um espaço de 15 mil metros quadrados, que estava a ser intervencionado, e "foi preciso verificar o que tinha já sido feito antes do incumprimento por parte da construtora".

"É um trabalho complexo que tem várias camadas, e exige muita informação a ser revista", apontou, acrescentando que "muito em breve será anunciado quando abrirá novo concurso" internacional, para a reabilitação do edifício.

Sobre a reabertura, Bárbara Coutinho indicou que, "só depois [com o novo contrato assinado] haverá nova data de previsão".

Relativamente à continuidade da programação MUDE "Fora de Portas", a responsável disse que tem agora este momento, com a inauguração da exposição "Fernando Lemos Designer", que é inaugurada na quinta-feira, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, onde ficará quatro meses.

Seguidamente, a programação "Fora de Portas" irá apresentar uma exposição nas ruas de Lisboa, para assinalar os 100 anos do movimento Bauhaus.

O MUDE encerrou em maio de 2016, para obras de requalificação integral do edifício de oito pisos, na rua Augusta, na Baixa de Lisboa, mas continuou a atividade numa programação de exposições, dentro e fora da capital, intitulada "MUDE Fora de Portas".

Inaugurado em 2009, com base na Coleção Francisco Capelo, o MUDE recebeu, até à data de encerramento do edifício sede, mais de 1.920.500 visitantes, apresentou 58 exposições, realizou 177 eventos e 39 edições relacionadas com o seu acervo de moda e `design`.

O acervo do MUDE ganhou, nos seus anos de existência, mais de 800 novas peças para incorporação, sobretudo doações na área do `design` e da moda de criadores portugueses.