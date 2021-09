Mulheres inspiram evento cultural na Aldeia Histórica de Marialva

Segundo a Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico, o evento, que promete "levar mais vida e animação" à Aldeia Histórica de Marialva, no interior do país, inclui "muitas emoções" e um concerto com Mário Laginha, a realizar pelas 22:00, no Largo da Igreja de São Pedro.

A organização garante que naquele dia serão celebradas as figuras femininas da Aldeia Histórica de Marialva, "mas também a História, a cultura, os costumes e as tradições" locais.

"Com o tema `As Mulheres de Marialva`, o evento vai dar destaque ao papel que as mulheres da aldeia tiveram na sua herança patrimonial e cultural, com uma caminhada, vindimas, degustações, `showcooking` com o `chef` Álvaro Costa, visita guiada e o concerto `Tempo Não Parou`, com direção musical de Hélder Costa, Teresa Sarmento e Joana Raquel nas vozes, e o reputado pianista Mário Laginha como convidado especial", lê-se na nota hoje enviada à agência Lusa.

O programa é "para todos os gostos e idades" e o dia promete "tornar-se inesquecível para habitantes e visitantes da Aldeia Histórica de Marialva".

Devido à pandemia, a participação nas atividades será limitada e sujeita a inscrição prévia, mas a organização garante que "as festas poderão ser sentidas e vividas em todo o mundo", via `streaming`, no Facebook das Aldeias Históricas de Portugal.

A inscrição é gratuita e pode ser feita para a totalidade do evento ou apenas para um momento específico, como um concerto ou uma visita guiada, sendo que o limite de participantes dependerá do espaço e da tipologia de cada atividade.

O evento é promovido pela Aldeias Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento Turístico, numa organização do Município de Mêda, Junta de Freguesia de Marialva, associações e agentes económicos locais, com o apoio do Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

Depois de Marialva, o ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa" 2021 prossegue em Piódão (25 de setembro), Idanha-a-Velha (30 de outubro) e Monsanto (06 de novembro).