Município da Guarda cancela iniciativas culturais previstas para o 1.º semestre

Segundo uma nota do município da Guarda, não se irão realizar a Quadragésima (programa em rede entre os municípios da Guarda, Covilhã, Belmonte, Sabugal e Fundão), o Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade da Guarda (SIAC), a iniciativa Santos do Bairro e o Ciclo de Festivais de Cultura Popular.

"A 5.ª edição do SIAC estava prevista para o período de 05 a 19 de junho e contemplaria, entre outras iniciativas, uma exposição retrospetiva de homenagem ao artista plástico Cruzeiro Seixas, sendo cancelada dada a natureza internacional dos artistas participantes", refere o comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A fonte acrescenta que "também não se realizará a celebração dos santos populares na Guarda, os Santos do Bairro, prevista para o mês de junho", porque os trabalhos de figurinos, coreografias e músicas "deveriam neste momento estar a iniciar-se, o que resulta impraticável" nas atuais circunstâncias.

O município da Guarda cancelou o Ciclo de Festivais de Cultura Popular 2020 que contemplava as Jornadas da Lã da Corujeira e Trinta, a Feira Concurso do Jarmelo, a Festa da Transumância de Fernão Joanes, o Festival da Cestaria de Gonçalo, o Festival Pão Nosso de Videmonte e a Festa da Castanha e da Jeropiga de Famalicão da Serra, podendo esta última iniciativa ser concretizada "se em novembro as condições o permitirem".

Ainda no seguimento do encerramento dos equipamentos culturais da cidade, serão canceladas as iniciativas programadas para o Teatro Municipal da Guarda (TMG), para a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e para o Museu Regional.

"Estes equipamentos estão a trabalhar na recalendarização das iniciativas e espetáculos para o segundo semestre do ano, na expectativa da melhoria da situação de saúde pública", adianta.

O município refere também que "a comemoração do 15.º aniversário do TMG, prevista para abril com várias iniciativas de relevo, será igualmente adiada".

"Apesar dos constrangimentos, estes espaços culturais de referência pretendem manter a ligação com os seus públicos, ainda que à distância, e de forma virtual e, por isso, estão previstas, entre outras iniciativas, visitas virtuais, programas de atuações para artistas amadores, atividades de promoção da leitura, apresentações`?online` de livros e catálogos e partilha sistemática de conteúdos de iniciativas de referência promovidos por estes equipamentos", lê-se na nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.