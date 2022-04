Município de Almeida divulga gastronomia e doçaria na semana da Páscoa

As atividades organizadas pelo município de Almeida, situado junto da fronteira com Espanha, vão decorrer entre quinta-feira e o dia de Páscoa.

No âmbito da programação de "Páscoa... Tradições e Gastronomia" será promovida a "Rota do bacalhau, cabrito e borrego", pelos restaurantes aderentes do concelho de Almeida.

Com esta iniciativa, a organização pretende estimular a economia local "através da promoção e divulgação dos sabores da cozinha tradicional".

"São sabores preservados ao longo de gerações que os visitantes poderão encontrar à mesa de 18 restaurantes que integram a rota", referiu a autarquia de Almeida em comunicado hoje divulgado.

O município lembrou que, nesta época pascal, a arte da padaria e da pastelaria irá também "dar forma à tradição, com encantos gustativos da doçaria tradicional, servindo uma panóplia de folares, bolos e doces de excelência", que poderão ser encontrados nos estabelecimentos aderentes.

Também integrado no evento "Páscoa... Tradições e Gastronomia", na Sexta-Feira Santa, no antigo Quartel das Esquadras, em Almeida, irá decorrer o Mercado da Páscoa, onde os sabores e as tradições próprios desta quadra festiva se destacam, com doçaria e produtos endógenos.

De acordo com a Câmara Municipal de Almeida, no Mercado da Páscoa "os visitantes poderão adquirir uma ampla variedade de produtos, desde amêndoas, folares, licores, mel, enchidos, queijos, entre outras iguarias".

"Por forma a fomentar ainda mais a atratividade do certame, o colecionismo também irá estar presente, permitindo um ponto de encontro entre compradores e vendedores de todas as faixas etárias".

O Mercado da Páscoa funcionará entre as 10:00 e as 17:30.

Segundo a organização, o certame, que conta com animação de rua, "promete não deixar indiferente todos os que durante o dia passarem pelo centro histórico de Almeida", uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal.

"Desperte a curiosidade e em família venha desfrutar dos sabores tradicionais do concelho de Almeida", é o desafio lançado pela organização.

A iniciativa "Páscoa... Tradições e Gastronomia" é promovida pelo município de Almeida através da sua Divisão de Turismo.