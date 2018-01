Município de Leiria oferece sofá, livros e almofadas para promover leitura

Lusa04 Jan, 2018, 17:55 | Cultura

Segundo informações enviadas à agência Lusa, a autarquia liderada por Raul Castro (PS) prevê criar pequenos espaços de leitura nas salas de aula, equipados com uma estante com 15 livros, um tapete, um sofá duplo, um conjunto de almofadas de chão e um `tablet`.

A vereadora da Educação, Anabela Graça, citada na nota, informa que "a intenção é colocar a promoção da leitura no centro dos esforços das escolas e dos professores, permitindo alargar e diversificar ações em contexto escolar e nas famílias".

"O projeto é pioneiro em Leiria e assume-se como mais uma estratégia a valorizar pelo professor, já que proporciona um ambiente favorável à leitura no próprio espaço da sala de aula", acrescentou a autarca.

Este projeto é dirigido aos professores do 1.º ciclo do concelho de Leiria, sendo selecionadas 15 candidaturas, "de acordo com a qualidade das linhas de ação propostas, a sua contribuição para o desenvolvimento do programa na promoção da leitura e do sucesso escolar e o impacto na turma/comunidade educativa".

Para o Município de Leiria, a "Rede de Leitura na sala de aula", um projeto de promoção da leitura no âmbito do Projeto Educativo Municipal de Leiria, em articulação com as Medidas de Promoção de Sucesso Escolar, é um "programa de diferenciação pedagógica na sala de aula, que visa promover um espaço de leitura, dimensionado ao universo da turma".

Sendo a leitura "fundamental e essencial na escola, a motivação para os hábitos de leitura é a base de todos os saberes e um ponto de referência e apoio para o desenvolvimento das competências das diferentes literacias".

A Câmara acrescenta que para a concretização deste programa é "fundamental que o professor desenvolva uma gestão de rotinas na sala de aula que favoreçam a motivação para a leitura, ajudem os alunos a tornarem-se parceiros eficazes do seu próprio sucesso e promovam práticas de ensino flexível".

O processo de candidatura decorre de 15 de janeiro a 28 de fevereiro, devendo os professores titulares de turma do ensino público do 1.º ciclo (1.º ao 3.º ano) preencher e submeter a candidatura.