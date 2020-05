Município de Pampilhosa da Serra cria canal `online` dedicado à atualidade local

"Foi ontem [sexta-feira] publicada, nos canais digitais da Câmara Municipal, a primeira emissão `online` do CCN Jornal, um espaço de informação semanal, dedicado à atualidade e à alma do concelho de Pampilhosa da Serra", refere a autarquia em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A autarquia explica que numa altura em que a comunicação "se assume como um poderoso meio de combate" à pandemia causada pela covid-19, a criação do canal `online` "CCN - Centro de Comunicação da Natureza" contribuirá "para que todos estejam ainda mais unidos e esclarecidos".

Na entrevista que marcou o arranque do canal, José Brito, presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, referiu que o projeto surge no âmbito do que considera ser uma "obrigação" da autarquia para "dar a conhecer, cada vez mais, aquilo que se passa no município e no concelho".

Segundo o autarca, o município que lidera tem feito, ao longo dos últimos anos, "uma aposta muito grande na comunicação", o que fez com que muitas das iniciativas e atrativos do território fossem cada vez mais conhecidos".

Relativamente ao que os residentes e todos os interessados poderão acompanhar no canal, José Brito, adiantou que no mesmo será dado a conhecer "tudo o que vai acontecendo no município", de uma forma "mais frequente e acessível", como as iniciativas e as principais decisões que são tomadas.

"Para além de áreas como a saúde, o desporto, a cultura, o desenvolvimento, o turismo ou a educação, o CCN pretende também estabelecer um forte elo de ligação emocional com os Pampilhosenses", lê-se no comunicado da autarquia.

A fonte refere ainda que "recuperar memórias e valorizar a identidade e as gentes do território é também um dos principais desígnios do projeto".

