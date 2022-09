Município do Sabugal recebe Festival de Música "Sons do Côa" em outubro

O evento integra a realização de quatro concertos, nos dias 02, 09, 16 e 23 de outubro, na cidade do Sabugal e nas aldeias de Alfaiates e Sortelha.

"Sob a direção artística de João Andrade Nunes e criteriosamente desenhado para o concelho do Sabugal, o Festival de Música `Sons do Côa` é um projeto musical eclético, intergeracional e descentralizado, onde os mais variados estilos e épocas musicais são colocados em diálogo com a identidade e o património cultural autóctone".

A organização acrescentou que, "numa lógica de trocas culturais, ao longo do mês de outubro, em alguns dos mais emblemáticos locais do concelho, terão lugar concertos únicos, protagonizados por dezenas de jovens músicos portugueses com um percurso musical diferenciado".

O festival propõe ao público uma viagem do século XV à atualidade e "da intimidade da música para solistas ao brilho da música para coro e orquestra".

O evento começa no dia 02 de outubro, às 16:00, com o concerto "Vivaldi e a inspiração feminina", na igreja matriz do Sabugal, pelo Ensemble São Tomás de Aquino (coro feminino e orquestra), com direção musical de João Andrade Nunes.

O programa proposto "oferece um reencontro verdadeiramente singular com algumas das mais conhecidas obras corais de Antonio Vivaldi (1678-1741): Laetatus sum [salmo 121] RV 607, In exitu Israel [salmo 113] RV 604 e Gloria RV 589".

Segue-se, no dia 09, às 16:00, na igreja da Misericórdia de Alfaiates, o concerto "Esperar, Sentir", por Maria Bayley.

"Numa conjugação mágica entre a voz, o cravo e a harpa, Maria Bayley, formada em teclados medievais pela prestigiada Schola Cantorum Basiliensis (Suiça), propõe-nos um concerto com muitos `affetti` que se desenrolará por entre a música ibérica do século XVI ao século XVIII".

Para 16 de outubro, às 16:00, está agendado um recital de guitarra e violino, pelos irmãos Diogo e Duarte Andrade, para a igreja matriz de Sortelha.

"Diogo Andrade, formado no famigerado Conservatorium Maastricht, e o seu irmão Duarte Andrade, também ele licenciado em violino pela Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, apresentam-nos um concerto verdadeiramente intimista, de guitarra e violino, onde se efetuará uma viagem pelas grandes obras escritas para guitarra e violino ao longo dos séculos XIX e XX".

O Festival de Música "Sons do Côa" termina no dia 23 de outubro, com "Um conto musical raiano", pelo narrador João Manata, no Auditório Municipal do Sabugal, às 16:00.

"Um conto musical raiano" é um projeto performativo teatral e musical "que retrata a célebre Batalha do Gravato, ocorrida no Sabugal, em 1811", e é baseado na obra "A Batalha do Gravato -- 1811. Narrativas do famigerado combate entre tropas francesas e luso-britânicas nos campos do Gravato", de Marcos Osório e Manuel Morgado, "à qual se junta a música de vários compositores oitocentistas (Homilius, Weber, Schumann e Horn)".

A componente musical estará a cargo do agrupamento Horn & Voice, constituído por um quarteto vocal masculino e um quarteto de trompas.

Os espetáculos do Festival de Música "Sons do Côa" têm entrada livre.