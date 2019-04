Museu Berardo vai acolher a vida de Charlotte Salomon e "Constelações" de artistas

Lusa05 Abr, 2019, 17:39 | Cultura

"Charlotte Salomon: Vida? Ou Teatro?" é uma mostra com curadoria de Éric Corne, exclusivamente de pintura, dedicada à obra singular de Charlotte Salomon (1917--1943), realizada entre 1940 e 1942, de acordo com a programação.

Nesse período, Charlotte estava exilada com os seus avós no Sul de França, depois de ter fugido da perseguição nazi que em Berlim, onde vivera até então.

Por efeito dos acontecimentos traumáticos que afetaram a sua família, Salomon começou a criar uma autobiografia ficcionada, elegendo a forma dramatúrgica do "Singspiel tricolor", como a artista o denominou, que consiste numa combinação de imagens, textos e trechos de música, especialmente selecionados para cada cena.

Com base em 280 guaches e nos textos respetivos --- uma seleção feita para esta exposição a partir do total de 1328 páginas que constituem a obra ---, Charlotte Salomon conta a sua história numa dezena de atos.

"Constelações: uma coreografia de gestos mínimos", inaugurada na mesma data - ambas às 19:00 -, tem curadoria de Ana Rito e Hugo Barata, e conta com obras de pintura, vídeo, desenho e escultura de meia centena de artistas portugueses e estrangeiros representados na Coleção Berardo.

A exposição desenvolve-se a partir de um núcleo central de obras "no qual a visualidade da forma constelar é trabalhada de maneira mais evidente pelos artistas, sendo depois desenhado um fluxo de intervenções que perpassa pelos restantes núcleos da Coleção Berardo, numa linha narrativa desprendida (e conceptual) em torno do conceito filosófico de constelação", segundo um texto do museu.

O objetivo de "Constelações" é "assumir a Coleção Berardo como um território horizontal de investigação, no qual surgem cortes verticais, incisões na sua estabilização permanente, de forma a pôr em diálogo diferentes obras e artistas de diferentes períodos, encetando relações mais ou menos aproximadas no tempo e no espaço --- utilizando a ideia de constelação neste processo".

Michaël Borreman, Edgar Martins, Hans Richter, António Olaio, João Tabarra, Carla Rebelo, Ana Pérez-Quiroga, Os Espacialistas, Louise Lawler, Lawrence Weiner, Diogo Evangelista, Rui Toscano, João Onofre, Felix González-Torres, Gabriel Orozco, Fernanda Fragateiro, Aby Warburg, Alighiero Boetti, Lucio Fontana, Juan Muñoz, Thomas Ruff, Andre Breton, Tristan Tzara e Valentine Hugo são alguns dos artistas representados na exposição.