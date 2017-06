Museu Berardo visitado por mais de dez mil pessoas no fim de semana de aniversário

Lusa 26 Jun, 2017, 14:28 | Cultura

No sábado, o museu recebeu 3.672 visitantes e, no domingo, 6.462, de acordo com a mesma fonte do museu, que abriu as portas no fim de semana com entradas gratuitas e uma programação especial de atividades para adultos e crianças.

O Museu Berardo - inaugurado a 25 de junho de 2007 - recebeu mais de sete milhões de visitantes durante uma década, durante a qual realizou 86 exposições, segundo os seus números oficiais.

Quanto às exposições mais visitadas, lidera aquela que inaugurou o museu, em 2007, com base na Coleção Berardo, com 456.347 visitantes, e as relativas também à Coleção Berardo (1900-1960), com 280.813 visitantes, e Coleção Berardo (1960-2010), com 259.545, realizadas em 2016.

Outras exposições que acolheram grandes números de público foram "Joana Vasconcelos -- Sem Rede" (2010), com 167.852 entradas, "Your body is my body -- O teu corpo é o meu corpo" (2016), com 144.830, "Amália -- Coração Independente" (2010), que recebeu 105.485, e "O Consumo Feliz", com 110.460 entradas.

Com um acervo inicial de 862 obras da coleção de arte do empresário e colecionador madeirense José Berardo, o museu foi criado com base num acordo de cedência ao Estado por dez anos.

O acordo de cedência das obras - que terminava a 31 de dezembro de 2016 - foi renovado em novembro do ano passado, por mais seis anos. O prolongamento foi acordado entre o colecionador e o Estado, através do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que exigiu a cobrança de bilhetes a partir de maio de 2017.