Museu da Marioneta começa ano com teatro de objetos e sombras sobre o pensamento

"Se o mundo é redondo, o pensamento é ao quadrado" dá título ao espetáculo para maiores de seis anos que estará em palco até ao fim do mês, dentro de uma programação que inclui ainda as visitas orientadas "A olhar p`ró boneco", oficinas e ateliers para crianças, famílias e adultos.

No final do mês, o museu - tutelado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara de Lisboa - organiza ainda o teatrinho de papel "Da minha janela vejo o mundo", com oficina para famílias, baseada na observação da realidade a partir das janelas do edifício.

O Museu da Marioneta tem, desde o início de janeiro, uma nova direção, ocupada pela historiadora e investigadora Ana Paula Rebelo Correia, em substituição da museóloga Maria José Machado Santos, falecida em abril de 2020, aos 59 anos.

A nova diretora do Museu da Marioneta é doutorada em História da Arte pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, onde também se licenciou e fez a agregação em Metodologia das Artes Plásticas.

O seu percurso profissional tem sido feito na área das artes e da iconografia, mas também na docência e no trabalho em museus, coordenando os serviços educativos do Museu Gulbenkian e do Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa.

Foi professora na Escola Superior de Artes Decorativas - Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (ESAD-FRESS), e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O Museu da Marioneta está instalado desde 2001 no antigo Convento das Bernardas, em Lisboa, e é totalmente dedicado à interpretação, divulgação da história da marioneta e difusão do teatro de marionetas no mundo, com especial relevo para a marioneta portuguesa.

Reúne um espólio diversificado que percorre marionetas, materiais e técnicas tradicionais e contemporâneas de vários países.

Desde 2008, possui em depósito a coleção de marionetas e máscaras do sudoeste asiático e africanas do colecionador português Francisco Capelo.