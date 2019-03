Museu da Música em Mafra tranforma-se em "anexo de superestrutura", alerta investigadora

Lusa07 Mar, 2019, 10:33 | Cultura

"O exílio do Museu Instrumental do Conservatório, hoje designado Museu Nacional da Música, parece não ter fim", disse à Lusa a historiadora, que comissariou duas exposições no MNM e é autora de textos científicos sobre a instituição.

"Exilado é o termo certo, porque não reconhecem [ao museu] o direito de ter casa própria no seu local de origem", Lisboa, diz Ana Paula Tudela que, em 2010, foi uma das coordenadoras da exposição "Tempos e Contratempos. Expectativas e Realidade na Criação de um Museu Instrumental durante a 1.ª República".

"Toda a constituição deste acervo se desenrolou em Lisboa, pela ação das gentes de Lisboa, tendo por base colecionadores, doadores, promotores e instituições de Lisboa. As peças icónicas estão igualmente ligadas a Lisboa: cravos Antunes, pianoforte van Casteel, flautas Haupt, entre outros, provenientes de proprietários lisboetas, construídos em oficinas que funcionaram no Bairro Alto e imediações, tudo em Lisboa", sublinhou a investigadora, uma das signatárias da petição contra a instalação do MNM em Mafra.

A investigadora afirma que, ao longo do tempo, decisores políticos não têm sabido cuidar e divulgar este património. E questiona como não foi possível encontrar uma solução definitiva e condigna para o Museu da Música desde 1971, quando saiu do Conservatório Nacional, onde esteve "em relativa paz" desde 1931.

Sobre a instalação do museu em Mafra, a investigadora questiona: "Será possível que cerca de meio século depois [da saída do Conservatório] o melhor que se consegue fazer é atirar com a coleção para fora do seu contexto histórico?".

Mafra, afiança a historiadora, "tem um potencial enorme que está completamente subvalorizado". Ana Paula Tudela propõe até a musealização com a recriação "das oficinas das artes usadas na construção e ornamentação do monumento", o que permitiria "inúmeras ligações ao estrangeiro", além do "carrilhão, com as artes dos sineiros", entre artesão e músicos.

Porém, todas estas potencialidades, segundo a investigadora, "não passam por anexar um museu da música descontextualizado, com o qual a população local não tem qualquer ligação e vice-versa, a não ser o período do encaixotamento infame, entre 1991 e 1994".

Durante esse período, os instrumentos foram armazenados em Mafra, de onde, segundo a antiga professora do Conservatório Elisa Lamas, tiveram de ser salvos "`in extremis`", dadas as más condições em que se encontravam.

O projeto da instalação de um museu da música remonta ao início do século XX, tendo um primeiro núcleo instrumental sido constituído em Lisboa, em 1914, por Mighel`angelo Lambertini.

A este acervo inicial juntou-se em 1916 a coleção de Alfredo Keil, compositor do Hino Nacional, adquirida, entretanto, pelo empresário António Augusto Carvalho Monteiro, que se associou ao projeto e encarregou Lambertini de concretizar a constituição de um museu - o que não se verificou, devido à morte de ambos em 1920.

Em 1931, porém, o espólio museológico foi adquirido pelo Estado, numa iniciativa liderada pelos professores Tomás Borba e Vianna da Motta, do Conservatório Nacional, onde este acervo ficou instalado até 1971.

A reforma do ensino, nesse ano, fez com que o museu tenha sido "despejado", segundo a investigadora. Na altura, ainda de acordo com Ana Paula Tudela, a coleção somava 700 peças, que tinham sido sempre acompanhadas por professores do conservatório, designadamente Elisa Lamas e Macário Santiago Kastner.

A historiadora recorda ainda as esperanças no meio musical, quando, em 1977, a tutela da coleção passou do Ministério da Educação para a Cultura.

"Encheu de esperança todos quantos acreditaram que o património cultural seria mais bem entregue", com a criação de um departamento de musicologia, até à instalação do museu, provisoriamente, na estação de Metropolitano do Alto dos Moinhos, há 25 anos.

Ana Paula Tudela elogiou o trabalho das sucessivas direções do MNM, desde então, que disse terem sido capazes de fazer "muitas e excelentes omeletes", mesmo "sem ovos".

A investigadora critica a saída do MNM para Mafra, alegando que perde a sua identidade e se afastará dos meios académicos que podem estudar a sua coleção e valorizá-la.

A petição que subscreveu está disponível em https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT92037