Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia cria "Peepshow" sobre artistas da coleção

Integrado na intervenção "Beeline", realizada em parceria com a empresa Artworks, que estabelece um novo percurso no edifício do MAAT, "The Peepshow" é composto um conjunto de 15 unidades de armazenamento de arte, móveis e reconfiguráveis, que se encontram espalhadas pelo espaço museu.

São módulos para dentro dos quais o visitante pode "espreitar" para observar instalações encomendadas pelo MAAT aos artistas.

Os seus conteúdos, a par de materiais de arte arquivados, são por isso coletivamente intitulados "The Peepshow - Artistas da Coleção de Arte da Fundação EDP", e apresentam intervenções discretas e intimistas que revelam trabalhos, metodologias e momentos de criação dos artistas, dando acesso aos seus mundos privados.

Os artistas incluídos na mostra são Catarina Botelho, Paulo Brighenti, Tomás Colaço, Luísa Ferreira, Horácio Frutuoso, Mariana Gomes, Pedro Gomes, André Guedes, João Louro, Maria Lusitano, João Ferro Martins, Paulo Mendes, Rodrigo Oliveira, Francisco Vidal, Valter Vinagre.

Em estruturas complementares, o MAAT vai ainda apresentar "Memovolts - Histórias da Coleção de Património Energético da Fundação EDP", um total de sete mostras com tópicos como "As mulheres na publicidade aos Eletrodomésticos (1930 - 1950)", e "Memórias da Cidade de Lisboa: A Fotografia de Kurt Pinto. O Design do Som e da Imagem (1920-1960)".

Ainda a acompanhar estes projetos, e enquanto parte da "Beeline", estarão três estações de áudio intituladas "Sound Capsules", que acolhem uma série de propostas de som com curadoria e conteúdos especialmente produzidos em colaboração com os alunos da Escola de Tecnologias, Inovação e Criação.

Também será apresentada uma série com curadoria de Gonçalo F. Cardoso, apresentando trabalhos selecionados a partir do catálogo da editora discográfica Discrepant, que explora os temas "Realidades Alternativas" e "Tradições Atípicas", difundidos ao longo de um conjunto de `performances` ao vivo que terão lugar na "Beeline".

O objetivo, segundo a nova direção, é gerar a reflexão e debate sobre temas como a ação climática, com um foco específico nos Oceanos e na cultura marinha, incluindo colaborações com instituições de cultura e educativas portuguesas e internacionais.

O MAAT reabre no horário habitual das 11:00 às 19:00, com capacidade limitada de lugares sentados para os eventos da programação, regras de distanciamento, controle de temperatura e higienização das mãos.