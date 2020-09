Museu de Arte e Arquitetura gratuito no fim de semana e feriado pelo 4.º aniversário

Nos três dias, de 03 de outubro ao dia 05, feriado da Implantação da República, entre as 11:00 e as 19:00, as entradas serão gratuitas para visitar as exposições patentes nos dois edifícios -- o novo, desenhado pela arquiteta Amanda Levete, e a Central Tejo - incluindo as recém-inauguradas "Ballad of Today", de André Cepeda, e "Festa. Fúria. Femina. -- Obras da Coleção FLAD" (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento), anunciou hoje o museu.

A programação inclui também visitas guiadas aos jardins da Fundação EDP e visitas temáticas de arquitetura, música itinerante com Farra Fanfarra, e Swing na Guelra, teatro para crianças, oficinas e conversas de artistas.

O museu ressalva que as várias atividades têm lotação limitada, "de forma a garantir o plano de segurança e a seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde e da legislação em vigor, no âmbito das medidas de prevenção da covid--19".

Na programação contam-se atividades para várias idades, como a oficina para crianças "A magia do eletroíman" e o teatro infantil, com o espetáculo/leitura encenada "Quanto tempo somos?", a conversa "Um mapa do bacalhau" em Lisboa, com André Tavares, a conversa/performance "Lado B: Paulo Brighenti - A Herança" e visitas aos jardins do museu, entre outras iniciativas.

Estão ainda previstas visitas temáticas de arquitetura - "Espaços Legíveis" - incluindo visitas de espaços acessíveis para públicos invisuais ou com baixa visão.

Inaugurado em 04 de outubro de 2016, o MAAT é um museu de arte contemporânea em Lisboa, que cruza também a arquitetura e a tecnologia, situado na zona de Belém, junto ao rio Tejo, criado pela Fundação EDP.

O museu compreende as instalações da antiga Central Tejo, ex-Museu da Eletricidade.

O novo edifício, desenhado pela arquiteta britânica Amanda Levete, do ateliê AL_A, abriu sob a direção do arquiteto Pedro Gadanho, substituído em 2019 pela italiana Beatrice Leanza, curadora e crítica de arte.

O MAAT ocupa uma área de 38 mil metros quadrados e é parte integrante da Fundação EDP, que pertence ao Grupo EDP - Energias de Portugal.