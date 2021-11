Museu de arte M+ de Hong Kong abre com censura a uma das obras de Ai Weiwei

O espaço de 65.000 metros quadrados com vista para a baía de Hong Kong espera rivalizar com os principais museus de arte contemporânea ocidental, tais como a Tate Modern, em Londres, e o MoMA, em Nova Iorque.



Para o conseguir, o M+ conta com uma grande coleção de obras dos séculos XX e XXI da Ásia, bem como com a coleção privada do artista suíço Uli Sigg, com 1.500 obras chinesas de 1972 a 2012.



Responsáveis da cidade e do governo chinês inauguraram o espaço na quinta-feira, após anos de atraso, mas a série fotográfica do artista chinês Ai Weiwei vai permanecer nos armazéns do museu.



Na obra, intitulada "Estudo de Perspetiva", Weiwei mostra o dedo médio a instituições de todo o mundo, incluindo a Casa Branca, o Reichstag de Berlim... e a Praça Tiananmen, em Pequim.



"A expressão artística não está acima da lei", sublinhou Henry Tang, responsável pelo parque cultural onde o museu está localizado.



"Não mostraremos as fotografias do dedo médio, mas mostraremos outras obras de Ai Weiwei", disse aos jornalistas, na quinta-feira.



Na primavera, políticos pró-Pequim em Hong Kong disseram que a série fotográfica da Praça Tiananmen era "uma ameaça à segurança nacional".



Em resposta, o colecionador suíço Uli Sigg, cujo maior donativo para o M+ incluía a série de Ai Weiwei, publicou uma carta aberta dizendo que "há um entendimento diferente em grande parte da China, e obviamente em alguma sociedade de Hong Kong, do que é a arte contemporânea".