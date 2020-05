Museu de Conímbriga abre na segunda-feira com visitas limitadas

Segundo o diretor, José Ruivo, o número de entradas no museu em simultâneo vai ser limitado a 12, de acordo com as instruções da Direção-Geral da Saúde para os espaços fechados, em que o número de pessoas tem de ter em conta os metros quadrados da área.

Em declarações à agência Lusa, o responsável adiantou que a aquisição de bilhetes só vai ser possível a duas pessoas de cada vez e que a entrada no museu está ainda condicionada ao uso de máscaras e utilização de desinfetante nas mãos.

Até ao final de maio, não estão autorizadas visitas guiadas para evitar o "aglomerado de pessoas", acrescenta José Ruivo.

"Nesta primeira fase, não vamos ter grupos turísticos com os operadores turísticos, nem visitas escolares, que foram todas desmarcadas até ao final do ano", sublinha.

O diretor do Museu Monográfico de Coimbra espera apenas a visita de famílias, "que vão aproveitar para dar um passeio, para sair de casa, sobretudo quem tem crianças e jovens adolescentes, passeando num sítio tranquilo e agradável e sem correrem grandes riscos".

"Tenho esperança de que as pessoas estejam cansadas de estarem confinadas e ansiosas por saírem, e que Conímbriga, pela sua própria localização, com um espaço agradável ao ar livre, seja um pretexto para que as pessoas se sintam seguras e venham", frisa.

José Ruivo estima que o período em que o museu esteve encerrado (desde março) represente uma quebra de público em 2020 superior a 50%, com os impactos da pandemia da covid-19 a repercutirem-se durante o resto do ano.

Em 2019, o museu do distrito de Coimbra registou 100 mil visitantes.

As ruínas romanas de Conímbriga, abertas ao público desde 1930, estão classificadas como monumento nacional, sendo uma das maiores povoações romanas de que há vestígios em Portugal.

A partir de segunda-feira e até ao final de maio, o Museu Monográfico, a 16 quilómetros de Coimbra, vai funcionar ininterruptamente das 10:00 às 18:00, com exceção do dia 25 (segunda-feira), com a equipa de trabalho reduzida a metade, a laborar em regime de rotação.