Museu de Conímbriga precisa de reforçar a equipa de restauro, alerta o Diretor

Dirigindo-se à diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, numa sessão pública no auditório do Museu Monográfico de Conímbriga - Museu Nacional, em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, José Ruivo disse que, caso não sejam contratados mais técnicos, "algumas das imagens que abrilhantam" o complexo arqueológico junto do público "poderão não passar de uma evocação nostálgica", dentro de anos.

Ao admitir que se trata de "uma situação que não é fácil de ultrapassar", o diretor do museu pediu a intervenção da responsável máxima da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Paula Silva reconheceu a necessidade de resolver a falta de pessoal especializado na área do restauro, no Museu de Conímbriga, mas realçou ser "um problema transversal" a diferentes serviços sob a alçada da DGPC, com "envelhecimento das equipas".

"É um problema absolutamente transversal a toda a Administração Pública", sublinhou.

Também o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa, disse que "a tutela, ao longo dos anos, se tem esquecido um pouco de Conímbriga".

"Falta as Finanças libertarem o dinheiro para a Cultura", afirmou o autarca do PS, realçando a importância de o Museu Monográfico cumprir a sua missão local, nacional e internacional, no estudo e divulgação da herança da romanização em Portugal, área em que a autarquia também aposta, através do PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, procurando atrair novos públicos ao concelho.