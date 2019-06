Museu de Etnologia recebe 7.500 volumes de fundo bibliográfico de antropologia

Lusa04 Jun, 2019, 13:45 | Cultura

A incorporação no museu foi realizada no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido entre a Universidade de Lisboa e a Direção-Geral do Património Cultural, de acordo com um comunicado divulgado pelo museu.

O fundo bibliográfico "Centro de Antropologia Cultural e Social", que até 2015 se encontrou sob tutela do Instituto de Investigação Científica Tropical, "configurou, até 1993, o mais relevante dos dois fundos que até então constituíam a biblioteca do museu".

A documentação "reveste-se de particular importância para o Museu Nacional de Etnologia em virtude de ter sido constituído em íntima articulação com algumas das suas principais coleções relativas às culturas não-europeias, designadamente como resultado de aquisições sistemáticas de bibliografia especializada para informação daquelas", sublinha a nota de imprensa.

O fundo bibliográfico "Centro de Antropologia Cultural e Social" encontra-se já disponível para consulta na Biblioteca do museu, segundo esta entidade.

Em breve, esta instituição espera que o respetivo catálogo se encontre acessível para pesquisa em http://bibliotecas.patrimoniocultural.pt, em conjunto com os restantes acervos da biblioteca do Museu Nacional de Etnologia.