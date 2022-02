Museu de História Natural e da Ciência expõe "Moranças - habitats tradicionais da Guiné-Bissau"

Inicialmente, esta mostra foi pensada para estar acessível ao público durante um ano. Mas a riqueza do espólio e a procura levaram o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, a deixar "morar" a exposição durante mais de três anos e meio. A data para desaparecer dos olhares curiosos é o dia 20 de fevereiro.



Intitulada “Moranças - habitats tradicionais da Guiné Bissau”, esta exposição dá a conhecer uma seleção de fotografias e objetos de acervo histórico e científico sobre os tradicionais habitats da Guiné-Bissau.







A maior parte das fotos foi registada entre 1956 e 1960. As imagens doram doadas ao Instituto de Investigação Científica Tropical em 2014 por Fernando Schippa Campos.





A elaboração desta exposição vai além do simples registo documental, apresentando os registos expostos profundas impressões do sentimento que causou aos intervenientes.











As fotografias mostram “que a construção e a topologia das habitações estão intimamente ligadas a todos os aspetos das vivências destas comunidades, desde a sua estrutura familiar, à alimentação, ao trabalho, ao ensino, aos rituais e às práticas religiosas, numa enraizada relação entre o homem, o meio ambiente e os recursos naturais”, explica a curadora Catarina Mateus.







Um olhar sobre o povo nativo da Guiné

O estudo da vida das sociedades não se compreende apenas olhando para elas. É preciso senti-las e vivê-las. E foi precisamente isso que fizeram Fernando Schiappa de Campos e António Saragga Seabra, dois arquitetos que enveredaram numa Missão de Estudo do Habitat Nativo à Guiné, entre 1959 e 1960.







Esta missão visava diagnosticar a forma de habitar de diferentes grupos étnicos na Guiné-Bissau, com a finalidade de conceber planos de urbanismo e projetos de imóveis-tipo já praticados pelos Gabinetes de Urbanismo em Portugal Continental, como relatou Catarina Mateus, curadora da coleção de fotografia do MUHNAC-ULisboa e uma das comissárias da exposição.







Catarina Mateus, comissária da exposição Moranças - Habitats Tradicionais da Guiné Bissau. Foto: Lúcia Vinheiras Alves/MUHNAC-ULisboa







“Fazer uma exposição sobre a coleção Missão de Estudo do Habitat Nativo à Guiné (MEHNG) foi um dos objetivos delineados na doação desta coleção ao IICT. Após o tratamento, eu e o colega João Santos (conservação e catalogação das coleções de fotografia) apresentámos uma proposta à Direção do Museu, que prontamente se entusiasmou dada a evidência da qualidade das imagens desta coleção fotográfica. Foi a primeira exposição focada nas coleções de fotografia do IICT a realizar no MUHNAC, após fusão na Universidade de Lisboa.”





Catarina Mateus diz que deram conta deste espólio durante as visitas ao atelier do arquiteto Fernando Schiappa Campos, onde estavam diversos materiais. Imagens de missões científicas que evidenciavam uma postura de aprendizagem, respeito e diálogo por parte da equipa com as comunidades.







Após análise, a curadora deu conta do estado de conservação e explica que, na generalidade, apesar de o material ter cerca de 60 anos, as condições eram de qualidade razoável, apresentando pontualmente pequenos danos resultantes do uso e pequenas alterações químicas.





Trata-se de um vasto espólio de mais de duas mil fotos tiradas por Fernando Schiappa de Campos e António Saragga Seabra, bem como alguns manuscritos e cadernos de campo usados pelos arquitetos e pelo sociológo Amadeu Castilho Soares. Apenas cerca de 150 peças foram seleccionadas e expostas ao público.







Patente até dia 20 de fevereiro no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa a exposição "Moranças- habitats tradicionais da Guiné-Bissau" o dá a conhecer uma selecção de fotografias e objetos de acervo histórico e cientifico sobre os tradicionais habitats da Guiné- Bissau. Catálogo é elo entre Felupes e arquitetos



Durante a Missão de Estudo do Habitat Nativo à Guiné, entre 1959 e 1960, os dois arquitetos tinham em vista “diagnosticar a forma de habitar de diferentes grupos étnicos na Guiné Bissau”. Um objetivo com a finalidade de conceber planos de urbanismo e projetos de imóveis-tipo já praticados pelos Gabinetes de Urbanismo em Portugal Continental.



A melhor forma de conhecer a arte e engenho destas construções foi “falar/comunicar” com os produtores desta arte de construção habitacional tribal. Sendo inicialmente muito difícil estabelecer uma comunicação verbal, refere Catarina Mateus.







Foi através da linguagem universal visual que Fernando Schiappa de Campos e António Saragga Seabra conseguiram o elo necessário para enveredarem pela missão.









João Santos conta, a titulo de curiosidade, que os primeiras abordagens com as comunidades Felupes foram feitas por Schiappa Campos, de forma casual. E mostrou algumas das imagens de um catálogo que transportava consigo da exposição de fotografia Family of Man. A ação acabou por atrair a curiosidade dos locais, revelando outro mundo e “quebrando o gelo” entre os dois homens brancos na comunidade rural Felupe.





Exposição atualizada por visitantes guineenses





“Moranças” serviu também de mote para debates sobre a forma como a tutela dos museus europeus, de coleções produzidas em contexto de dominação colonial, podem ser orientadas e de como pode ser realizado o trabalho de promover a inclusão das comunidades de origem das coleções.











Já do ponto de vista estético, a exposiçãoExposição que originou um catálogo e que, quatro anos depois, Fernando Schippa Campos levou na missão para a Guiné-Bissau, mostrando a população local e tendo assim conseguido quebrar diferenças.A exposição “Moranças” estava planeada para durar 12 meses a acabou por permanecer patente por três anos e meio. Catarina Mateus, na entrevista dada aodo Museu Nacional de História Natural e da Ciência, refere queAlguns dos visitantes que vieram com o apoio do Serviço Jesuíta aos Refugiados , ao reconhecerem as práticas apresentadas nas fotos, deixaram os próprios registos dessas práticas ancestrais, parte dos quais ainda presentes nas molduras da exposição. Mas não só.“Deu-nos oportunidade de iniciar uma reflexão sobre estes temas, quer com a comunidade académica quer sobretudo com parceiros que trabalham diretamente com estas comunidades, e de perceber que muito há a fazer e dialogar”, explica Catarina Mateus.“Fizemos visitas que foram na verdade partilhas, onde se cantou em crioulo, se contaram histórias pessoais, onde as memórias ganharam uma dimensão muito real. Senti muitas vezes que estas fotografias tocaram as pessoas e que involuntariamente as transportaram para o conceito da humanidade como um todo, como o fez a. Pessoalmente acho que foi uma experiencia riquíssima. Aprendi muito. E vi muitos sorrisos, para mim, o mais importante”, concluiu.mas também as participações resultantes dos vários projetos e atividades que foram surgindo com o Serviço Jesuíta aos Refugiados (SJR), como o projeto da Elisabeth Brooks, as Vozes da Guiné-Bissau, entre outros. Tem ainda uma intervenção artística do guineense Marinho de Pina e textos de investigadores que se focaram nos temas da arquitetura, ciência colonial e antropologia.