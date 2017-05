Museu de Leiria vence Prémio Silletto

Lusa 06 Mai, 2017, 22:01 | Cultura

O prémio foi divulgado na cerimónia de entrega dos European Museum of the Year Award (EMYA), a decorrer em Zagreb, e que este ano comemora o 40.º aniversário.

Para João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), a atribuição deste prémio "é da maior importância para o desenvolvimento da paixão pelos museus".

"E pela dedicação que as equipas dão aos seus museus, que muitas vezes são olhados como um custo. E isto é da maior importância para Portugal", disse João Neto à agência Lusa a partir da cerimónia de atribuição dos prémios a decorrer na capital da Croácia.

O Prémio Silleto é atribuído a museus que nos últimos dois anos demonstraram excelência no envolvimento da comunidade local no planeamento e desenvolvimento de projetos de museus e de património ou que têm atraído um excelente apoio do seu trabalho com os voluntários, com o objetivo de melhorar a qualidade pública do museu.

Além deste museu, estavam também nomeados o Museu do Dinheiro, em Lisboa, e o Newsmuseum, em Sintra.