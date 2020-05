Museu de Lisboa abre segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, com novas regras

De acordo com o Museu, os núcleos do Palácio Pimenta, de Santo António e o Teatro Romano, funcionarão de terça-feira a domingo, entre as 11:00 e as 17:00. Já o núcleo da Casa dos Bicos estará aberto no mesmo horário, mas de segunda a sexta-feira.

A exposição "Corpus Christi.Procissão do Corpo de Deus", por Diamantino Tojal, instalada no Convento da Graça, volta a abrir ao público no dia 20 de maio.

De acordo com as novas regras, o uso de máscaras dentro dos edifícios será obrigatório, haverá uma limitação do número máximo de visitantes: a entrada de grupos com mais de cinco pessoas será feita de forma faseada e as atividades educativas terão um limite máximo de oito participantes, devendo ser respeitada uma distância de segurança de dois metros entre os visitantes.

O Museu vai disponibilizar desinfetante para as mãos, em locais acessíveis, em todos os núcleos.

O pagamento será feito preferencialmente com cartão nos terminais multibanco com tecnologia `contactless`.

Na segunda-feira, Dia Internacional dos Museus, o Museu de Lisboa disponibilizará na sua página na rede social Facebook e na página da Câmara Municipal, a partir das 11:00, o percurso orientado "Fadistas, marinheiros, bandidos e devotos", desta vez de forma virtual, com início em frente ao Museu do Fado e com fim no Museu de Lisboa - Santo António.

De acordo com o Museu, a reabertura adotou medidas tendo em conta "todas as orientações" da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativamente à prevenção da covid-19.

O Museu de Lisboa recebeu no ano passado 185 mil visitantes.