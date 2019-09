Museu de São Roque expõe meia centena de ícones de arte russa em Portugal

Lusa20 Set, 2019, 10:21 | Cultura

Até 24 de novembro, o público poderá ver um conjunto de peças selecionadas de coleções de arte russa, de raiz bizantina, existentes em coleções no país, de acordo com a apresentação da mostra.

Entre as peças expostas estarão as Senhoras de Vladimir, Kazan, Tikhvin e Smolensk, ícones que remetem para as cantigas litúrgicas, a veneração da Virgem Protetora da toda a humanidade, os ícones Manto da Senhora, e os que ilustram passos da vida terrena da Virgem.

Os principais núcleos deste tipo de arte existente em Portugal são provenientes do legado de Ana Maria Pereira da Gama, doado ao Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, que integra cerca de duas centenas de peças, e o legado de Pedro Vieira da Fonseca, doado ao Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais, com 17 ícones.

A mostra está dividida nos núcleos "Vida terrena de Nossa Senhora", "Antigo Testamento e imagens simbólicas da Virgem", "Imagens de Nossa Senhora na liturgia e a iconóstase russa", "Ilustração de cânticos de veneração de Nossa Senhora" e "Imagens de Nossa Senhora em ícones mais conhecidos e venerados".

Esta mostra, segundo a organização, reúne peças de arte russa, "com inigualável riqueza visual, representativas de uma intensa veneração de um povo que crê que o Manto de Nossa Senhora o protege, sobretudo em épocas dramáticas".

Ao Cristianismo associou-se, na História, uma teologia do ícone, oriunda de Bizâncio, cidade da Antiga Grécia, contextualiza ainda a apresentação da mostra.

O calendário da igreja ortodoxa russa homenageia cerca de 260 imagens milagrosas de Nossa Senhora, existindo naquele país cerca de 860 diferentes iconografias marianas.

"Sob o Manto de Nossa Senhora -- Coleções de Arte Russa em Portugal" resulta de uma parceria entre a Fundação D. Luís I e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Museu de São Roque), proposta pelo Centro de Arte e Cultura Russa, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais (Museu Condes de Castro Guimarães) e da Direção-Geral do Património Cultural (Museu Nacional Grão Vasco).

A inauguração da exposição está marcada para sábado, às 18h00.