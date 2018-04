Museu do Chiado inaugura hoje nova exposição permanente com "Razões e Emoções"

Lusa19 Abr, 2018, 07:46 / atualizado em 19 Abr, 2018, 07:54 | Cultura

De acordo com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, as obras do acervo - pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo, e instalação - ocuparão integralmente as galerias do edifício da rua Serpa Pinto, e uma ala da rua Capelo, abrindo ao público na sexta-feira.

Do total de obras, cerca de 70 raramente foram mostradas ou saem pela primeira vez das reservas do museu, dando a conhecer a história da arte portuguesa desde a segunda metade do século XIX até à primeira década do século XX.

A entidade salienta que a proposta curatorial desta nova exposição permanente "aponta para uma reflexão sobre os envolvimentos sociais e políticos, e as noções do modo de ser moderno, desde o século XIX, ao distinguir no percurso cronológico, as continuidades e mudanças, os gostos e conceitos, na mais completa coleção de arte contemporânea" que dá nome ao museu, fundado em 1911.

Maria de Aires Silveira, Emília Tavares e Emília Ferreira são as curadoras desta exposição que reúne obras de artistas como Paula Rego, António Soares, Abel Manta, Bernardo Marques, Mily Possoz, Jorge Barradas, Hein Semke, Jorge de Oliveira, entre outros.

"Espelhos de Almas", "O Poder da Imagem", "Uma Cultura Moderna", "Cuidado Com a Pintura!", "Formas de Comunicação e Contestação", "Linguagens e Experimentação", "Pós-Modernismo" são os títulos dos sete núcleos.

A exposição inicia-se com o retrato, "uma temática oitocentista, raramente abordada, em diálogos geracionais de coletivos de artistas", e com obras desconhecidas de Miguel Lupi, Luciano Freire, Veloso Salgado, Duarte Faria e Maia e Constantino Fernandes.

Na mostra são apresentadas obras "significativas e de autores pouco referenciados" como António Patrício e José de Brito, um conjunto de pinturas inéditas do legado Veloso Salgado, recentemente incorporado.

A exposição "Arte Portuguesa. Razões e Emoções" é inaugurada hoje, às 19:00, e ficará patente ao público de 20 de abril a 31 de março de 2019.