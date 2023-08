Museu do Côa mostra exposição “Todos os Animais”

A exposição “Todos os Animais” fica patente até 19 de novembro e reúne um conjunto de obras realizadas entre 2019 e 2023, selecionadas tendo em consideração as particularidades do espaço expositivo do Museu do Côa.Luís Paulo Costa nasceu em Abrantes, em 1968, e iniciou o seu percurso expositivo no final da década de 1990.O Museu do Côa acolhe igualmente em outra sala e em igual período temporal uma das etapas da Bienal do Douro que se distribui pelos municípios de Alijó, Chaves, Vila Nova de Foz Côa, Peso da Régua, Sabrosa e Vila Real, terminando o evento a 31 de outubro.