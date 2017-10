Museu do Louvre angaria fundos para obter o livro de horas do Rei Francisco I

Lusa24 Out, 2017, 19:05 | Cultura

A instituição precisa de arrecadar um milhão de euros até ao dia 15 de fevereiro, de forma a obter o valioso manuscrito - datado da época renascentista e originalmente na posse do rei francês, desde 1538 - mas que passou pelas mãos da sobrinha deste, Jeanne d`Albre, e fez parte das coleções de artigos pessoais do monarca Henrique IV, rei de França e Navarra, e do cardeal Mazarin, de Itália, que sucedeu ao Cardeal Richelieu, como primeiro-ministro francês, e teve o futuro Luís XIV como discípulo.

De acordo com a linha cronológica disponível no `site` do museu - responsável pela organização da campanha -, durante o século XVIII, o pequeno livro de oração chegou também a pertencer ao médico britânico Richard Mead, até 1754, altura em que passou para a posse do aristocrata e romancista Horace Walpole.

Devido às ornamentações visíveis na encadernação do missal, decorada com pedras preciosas que incluem esmeraldas, rubis e pedaços do mineral turquesa - contando ainda com 16 pinturas no seu interior -, o objeto atinge um valor que ronda os 10 milhões de euros.

O resto do financiamento provém do patrocínio do conglemerado de marcas de luxo Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), que já contribuiu com cinco milhões de euros, aliando-se às receitas das visitas ao museu, em que uma margem de 20% do custo dos bilhetes de entrada reverterá a favor da campanha de angariação de fundos.

Considerado um "trabalho de interesse patrimonial", o manuscrito pertence atualmente à casa de jóias S.J Phillips, britânica, desde a sua venda por parte da leiloeira Christie`s, no Reino Unido.

O Livro de Horas faz parte, a partir de hoje, da exposição "Francisco I e a Arte Holandesa", no Museu do Louvre, aberta ao público até 15 de janeiro.

O diretor do museu parisiense, Jean-Luc Martínez, presente no evento que marcou a inclusão do livro na exposição, aproveitou para enfatizar a "ligação única entre o Louvre e os seus visitantes", justificando a popularidade de múltiplas campanhas centradas em itens patrimoniais, organizadas até agora, na tentativa de trazer outros artigos valiosos para a galeria de arte.

Para acompanhamento da campanha, o Louvre abriu uma área dedicada ao Livro de Horas no endereço www.tousmecenes.fr.