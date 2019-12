Museu do Oriente exibe 70 exemplares raros da cultura textil timorense

"Timor: Totems e Traços" é o título desta exposição com testemunhos raros das tradições e diversidade regional de Timor, segundo o museu, que inaugura naquele dia às 18:30.

Esta exposição reúne cerca de 70 exemplares, oriundos de Timor Ocidental e Timor-Leste, datados do século XX ou de anteriores, que testemunham um tipo de produção artesanal feita por mulheres em teares tradicionais de madeira.

A maioria das peças pertence à coleção de um dos maiores especialistas na área, Peter ten Hoopen, e algumas são consideradas bastante raras, pela técnica e padrões utilizados, bem como pela sua proveniência de Timor-Leste, indica o museu.

Peter ten Hoopen começou a interessar-se por esta arte timorense no final dos anos 1970, mas só a partir de 2010 é que decidiu colecioná-la e estudá-la ativamente.

"Quando lidamos com uma cultura que está a desaparecer rapidamente, mais do que colecionar peças emblemáticas, importa preservar o conhecimento nelas contido. Se a transferência tradicional de conhecimentos saltar uma geração, esse conhecimento perde-se para sempre. É por isso que vejo esta coleção como um projeto de património cultural, e não apenas um somatório de objetos", explica o colecionador, num texto citado pelo museu.

Grande parte destes panos, tecidos pelas mulheres de uma linhagem, era guardado, sendo considerado património dessa linhagem e necessário para as trocas rituais em cerimónias de aliança, casamento, nascimento e morte.

O longo período de agitação política vivido por toda a ilha, a partir da década de 70 do século XX, as alterações do estilo de vida das populações e o desinteresse a que este artigo de vestuário foi entretanto votado, por se considerar já não estar `na moda`, fez com que grande parte do seu património têxtil fosse destruído.

No dia 13, sexta-feira, às 11:30, Peter ten Hoopen orienta uma visita a "Timor: Totems e Traços", de entrada gratuita.

A mostra fica patente até 15 de março de 2020.