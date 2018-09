Museu em Condeixa-a-Nova eleito o melhor projeto cultural multimédia da Europa

Lusa21 Set, 2018, 20:53 | Cultura

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município de Condeixa-a-Nova realça que o museu foi ainda vencedor na categoria "Aplicações e Experiências Interativas".

"O júri do Prémio `Heritage in Motion 2018` declarou o PO.RO.S -- Museu Portugal Romano em Sicó, em Condeixa, como o grande vencedor da edição de 2018 daquela competição europeia, em cerimónia realizada em Aarhus, na Dinamarca. Além da distinção `Best Achievement Award`, o Museu PO.RO.S venceu ainda na categoria `Aplicações e Experiências Interativas`", destaca a informação.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara revela: "Estamos muito felizes por este reconhecimento europeu e extremamente gratos ao júri do `Prémio Heritage in Motion`, desejando que o Museu PO.RO.S sirva de estímulo e inspiração a todos os lugares históricos deste velho continente".

Nuno Moita da Costa felicita ainda "todos os parceiros envolvidos na construção deste empreendimento, pela criatividade, pelo arrojo e pelo rasgo inovador".

Promovido conjuntamente pela Academia Europeia de Museus, Europa Nostra e Europeana, o Prémio "Heritage in Motion" destina-se a distinguir os melhores projetos multimédia que mostram, de forma criativa e inovadora, a herança cultural da Europa, chamando a atenção para o valor do património cultural e natural, tangível e intangível.

"A preservação e divulgação do nosso património, do nosso passado e da nossa memória coletiva é uma responsabilidade de todos e não pode, de modo algum, ser descurada, sob pena de perdermos as nossas raízes e a nossa identidade", sublinhou ainda Nuno Moita da Costa, acrescentando que a "construção do museu PO.RO.S teve, justamente, como função, contribuir para eternizar a herança romana, facilitando o conhecimento e a compreensão das novas gerações daquele que foi um dos maiores impérios europeus, a partir da antiga cidade romana de Conímbriga, recorrendo às mais recentes inovações tecnológicas".

Inaugurado em 2017, o Museu PO.RO.S -- Portugal Romano em Sicó é um espaço museológico singular, que permite ao visitante experimentar e interagir com ambientes virtuais da época romana, ajudando à recriação do modo de vida de Conímbriga, uma das maiores povoações do Império Romano em Portugal.

Deste modo, o novo museu, criado por iniciativa da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, constitui-se como um importante recurso complementar a uma visita às Ruínas de Conímbriga, permitindo ao visitante melhor compreender aquela época, através de modernos e inovadores sistemas multimédia.

"A tecnologia será tanto ou mais proveitosa para o nosso futuro quanto mais útil for à compreensão do passado", sublinhou ainda Nuno Moita da Costa.

As instalações interativas de que dispõe o Museu PO.RO.S foram idealizadas e desenvolvidas em parceria pela Glorybox e M&A Digital.