Museu Malhoa assinala nas Caldas da Rainha o centenário de Manuel Ferreira

Lusa 13 Jul, 2017, 13:42 | Cultura

Intitulada "Manuel Ferreira. Capitão de Longo Curso", a exposição é organizada por João Bonifácia Serra, antigo responsável da Guimarães 2012 -- Capital Europeia da Cultura, e líder da equipa multidisciplinar que está a estudar a possível candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura (2027).

Após a inauguração da exposição, no dia 22, terá lugar no mesmo museu uma mesa redonda designada "Manuel Ferreira, quem és?", com a participação do organizador e dos professores Fátima Mendonça, da Universidade de Eduardo Mondlane, de Maputo, Ana Paula Tavares, da Faculdade de Letras de Lisboa, e Mário Tavares, do Instituto Politécnico de Leiria.

A mostra integra-se nas comemorações do centenário de Manuel Ferreira (1917-1992), natural de Gândara dos Olivais, em Marrazes, no distrito de Leiria, que veio a destacar-se no estudo e divulgação das literaturas africanas de língua portuguesa, com as quais começou a tomar contacto durante a II Guerra Mundial, quando integrou o exército expedicionário destacado para Cabo Verde.

Incorporado em 1933, com 16 anos, teve uma extensa carreira militar em que prestou serviço também na Índia e em Angola, e foi por essa via, segundo Joao Bonifácio Serra, autor de uma biografia sobre o militar e escritor, que ficou ligado a Caldas da Rainha, servindo como sargento no quartel loca, quando regressou da Índia, em 1954.

A biografia será publicada pela editora cabo-verdiana Rosa de Porcelana, e deverá estar concluída até ao final do ano.

Autor de obras de ficção como "Hora Di Bai" (1962) e "Voz de Prisão" (1971), Manuel Ferreira foi também, de acordo com uma nota biográfica assinada por Bonifácio Serra, "um investigador qualificado da história cultural e literária dos países africanos de expressão portuguesa" e um antifascista, detido pela polícia política da ditadura, a PIDE, por várias vezes.

A exposição ficará patente no Museu Malhoa até setembro, mês em que seguirá para Leiria, cuja Câmara tem por objetivo organizar uma conferência internacional sobre a obra de Manuel Ferreira.

As comemorações prolongar-se-ão até 16 de dezembro, data em que, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, terá lugar uma evocação de Manuel Ferreira, com a presença do escritor cabo-verdiano Filinto Elísio e da escritora angolana Ana Paula Tavares.