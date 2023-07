Museu Nacional da Música em Mafra vai ser inclusivo e virado para futuro

"O nosso objetivo não é para fazer igual a outros, era no fundo para perceber como é que nós poderíamos inovar aqui neste para ser um museu de excelência. Nós não queremos ter um museu para ver móveis de madeira e instrumentos, queremos ter um museu vivo.", afirmou à agência Lusa o designer Nuno Gusmão, um dos responsáveis pelo projeto de museografia.

Depois de criado um elevador [ainda não está a funcionar para o público] para facilitar a mobilidade entre os diferentes pisos, o desafio dos projetistas foi, por isso, conceber um museu inclusivo virado para o futuro num monumento do século XVIII, onde também os surdos podem ser visitantes.

"Temos experiências de propagação de som nos materiais para que eles possam sentir o som que está à volta deles. Existem vários sítios onde eles poderão ter essa sensação através de indução, ou seja, os materiais fazem reverberação dos sons. As pessoas que têm todas as faculdades veem a imagem e o som a trabalharem em consonância. As pessoas que têm dificuldades auditivas, obviamente não ouvem o som, mas vão senti-lo", explicou.

Nas várias salas do futuro museu, vão existir "muitas experiências tocáveis, outras em que podemos sentir a diferença de peso entre uma tuba e uma flauta ou tocar num cravo ou num piano e perceber como é que se repercute o som", exemplificou.

Enquanto instrumentos contemporâneos vão poder ser tocados e manuseados pelos visitantes, os instrumentos históricos não o vão ser e estarão salvaguardados por vitrines centrais, dotadas de todas condições de climatização e de segurança.

Contudo, para os que ainda funcionam, foram gravados os seus sons que vão ser reproduzidos mediante a ativação de um `qr code` em aplicações interativas, a partir de telemóveis ou `tablets`.

A pensar nos invisuais, foram também criadas peças táteis que, ao serem tocadas, reproduzem os sons dos instrumentos.

Num edifício histórico sem infraestruturas de eletricidade, de água, de climatização ou de comunicações, à falta de documentação, os arquitetos efetuaram visitas para descobrir soluções "fazendo o mínimo de feridas nas paredes", disse Paulo Costa, um dos arquitetos.

"Aquela zona [do palácio] não está bem recuperada e teve algum uso excessivo pela parte militar, porque já não estávamos a trabalhar com os pavimentos originais, aquilo que nós fizemos foi tirar partido desse pavimento e fazer um pavimento técnico que levasse todas as infraestruturas" necessárias a um museu contemporâneo.

As obras de seis milhões de euros para instalar o Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra começaram hoje e vão decorrer durante um ano, confirmou à Lusa fonte oficial da Câmara Municipal de Mafra.

O Museu Nacional da Música está a funcionar em instalações, de caráter provisório, há 30 anos, na estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, onde falta espaço para expor uma das mais ricas coleções da Europa de instrumentos musicais, com um acervo composto por mil instrumentos dos séculos XVI ao XX, de tradição erudita e popular.

Fazem também parte do museu vários espólios documentais e coleções fonográficas e iconográficas do maior relevo.