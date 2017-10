Museu Nacional de Arte Antiga debate futuro com exemplos europeus

Lusa13 Out, 2017, 08:54 | Cultura

O dia no MNAA começa às 09:30, estando a primeira palestra a cargo do diretor do Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo, Michel Polfer, seguindo-se a subdiretora do Museu de Belas Artes de Bilbao, Marta García Maruri.

Em declarações à agência Lusa sobre o evento, o diretor do MNAA, António Filipe Pimentel, salientou que o museu nacional "está evidentemente num processo de mudança consolidado" e que o objetivo da iniciativa de sexta-feira, organizada pelo Grupo de Amigos do MNAA, é apresentar "casos práticos considerados úteis" para que se possa ter noção do que acontece no exterior.

De acordo com Pimentel, a mudança no MNAA tem de ser feita em dois registos: "Por um lado a questão física, da ampliação - trabalhada com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Direção-Geral do Património Cultural -- e, por outro, o modelo de gestão, de recursos humanos, financeiros".

O debate prossegue até para lá das 17:00 com a participação de responsáveis dos museus reais de Turim, do Rainha Sofia e do Prado, de Madrid, antes de o diretor do MNAA apresentar "O estudo `MNAA 2020`: projetando o século XXI".

Com o patrocínio da Fundação Millennium BCP, o evento vai ter tradução simultânea e tem entrada gratuita, mediante inscrição.