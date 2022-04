Museu PO.RO.S de Condeixa-a-Nova celebra cinco anos e 55 mil visitantes

O museu municipal vai celebrar o quinto aniversário, no dia 07 de maio, com o espetáculo musical "CRASHH - Playing with Condeixa", que envolve associações locais e dezenas de pessoas da comunidade.

"O PO.RO.S já faz parte das referências culturais de Condeixa. É um museu de referência da região e até com importância nacional", disse hoje o presidente da Câmara, Nuno Moita, à agência Lusa.

Descontando o tempo de inatividade devido à pandemia da covid-19, o PO.RO.S "funcionou na prática apenas três anos e meio", tendo registado 55 mil visitas neste período, com destaque para alunos de escolas de diferentes pontos do país, afirmou.

"Queremos mais visitação, com mais ligação ao turismo do concelho e da região", adiantou o autarca, congratulando-se com "a forma como o museu, através das tecnologias, tem conseguido transmitir a herança do Portugal romano" às pessoas.

Nuno Moita salientou que o PO.RO.S tem parcerias firmadas com o parque temático Portugal dos Pequenitos, de Coimbra, e com o Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra.

"Estamos agora a ultimar também uma parceria com a Universidade de Coimbra", revelou.

Em 2017, a Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, instalou o PO.RO.S na Quinta de São Tomé, onde decorrerá o espetáculo "CRASHH - Playing with Condeixa".

Nesta produção musical, cujos ensaios começaram esta semana, participam voluntários do concelho indicados pelas seguintes entidades: Associação de Autocaravanismo Portuguesa, Grupo Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Condeixa, Grupo de Reconstituição Histórica de Condeixa, Programa Sénior do Município, Rancho de Eira Pedrinha, Oficina de Teatro de Condeixa e Youth.CDX.

"As pessoas responderam muito bem à iniciativa", disse à Lusa a coordenadora do Museu Portugal Romano em Sicó, Ana Carina Valadas.

Após dois anos de pandemia, o PO.RO.S tende a retomar a normalidade e recebeu cerca de 1.500 visitantes só em abril.

"Estamos em franca recuperação, as escolas estão a voltar", adiantou Ana Valadas.

Na sua opinião, "é importante marcar" a efeméride do quinto aniversário, "após estes dois anos tão difíceis para todos, em que os museus foram os primeiros a fechar e os últimos a abrir".

"Até à apresentação do espetáculo, uma equipa de músicos e formadores dirige sessões com a comunidade, procurando proporcionar experiências de contacto com a música e a performance", informou o município em comunicado.

Ao longo da formação, "através da experiência artística, serão trabalhadas valências diferenciadas e proporcionados momentos de reflexão".

"Serão potenciadas a criatividade, o trabalho em equipa, a comunicação não-verbal e a tolerância à frustração, de uma forma informal e lúdica", segundo a nota.

Em "CRASHH", "tudo o que produz som é pretexto para compor música", mas também "tudo é oportunidade e suporte para fazer combinar sons".

O espetáculo musical do dia 07, às 21:30, vai decorrer no pátio do PO.RO.S, com entrada gratuita, mas sujeita à apresentação de bilhete, que deve ser levantado na receção do museu.