Museu PO.RO.S de Condeixa-a-Nova recebe mais investimento para aumentar atratividade

Lusa02 Out, 2019, 11:16 | Cultura

O investimento, que procura tornar os espaços ainda mais atrativos, insere-se na estratégia do município de Condeixa-a-Nova em aumentar o número de visitantes do museu inaugurado em maio de 2017 e que custou 4,5 milhões de euros.

"Até ao momento já recebemos 37.266 visitantes, dos quais 30% são estrangeiros, mas temos potencial para fazer crescer muito mais o número de entradas", frisou à agência Lusa o presidente da autarquia, Nuno Moita.

O autarca mostrou-se "muito agradado com o número de visitas para um museu municipal", mas considerou que o equipamento pode ser mais visitado face "às referências mundiais" de que é alvo.

"O que nos falta é a ligação aos operadores turísticos, que é um trabalho que está a ser feito", salientou Nuno Moita, que na semana passada participou, na Croácia, na conferência "The Best in Heritage - Projects of Influence", que celebra os projetos museológicos mais importantes do Mundo.

Esta participação ocorreu um ano depois de o museu ter vencido o Prémio Heritage in Motion 2018, colocando Condeixa-a-Nova ao lado de cidades como Sidney, Detroit, Tóquio, Londres, Amesterdão e Paris.

Para aumentar a visibilidade do PO.RO.S e aproximá-lo dos operadores turísticos, o presidente do município de Condeixa-a-Nova anunciou a participação na FITUR 2020 - Feira Internacional de Turismo de Madrid.

"Vamos estar presentes com um stand, no âmbito da Rede de Cidades Romanas do Atlântico", disse Nuno Moita, que ambiciona, em 2021, participar na Feira Internacional de Berlim (Alemanha), considerada a maior do mundo na área do turismo.

No âmbito da valorização daquele equipamento, o autarca anunciou ainda que, em dezembro, será lançado o concurso para a construção de uma ecopista entre o museu e o complexo das ruínas romanas de Conímbriga, num investimento de cerca de 200 mil euros.

O PO.RO.S - Portugal Romano em Sicó é um espaço museológico que permite ao visitante "experimentar e interagir com ambientes virtuais da época romana", ajudando a recriar o modo de vida da vizinha Conímbriga, uma das maiores povoações do Império Romano em Portugal, através de inovadores sistemas multimédia.