Museu PO.RO.S em Condeixa nomeado para o prémio "Museu Europeu do Ano"

"Num ano que tem sido particularmente difícil tivemos hoje um presente de Natal antecipado que nos enche de orgulho e entusiasmo porque significa o reconhecimento da capacidade criativa e inovadora que esteve na base da criação do nosso museu PO.RO.S e, simultaneamente, uma janela de oportunidade para a afirmação internacional daquele espaço museológico único dedicado ao período do Império Romano", afirma Nuno Moita da Costa numa nota enviada à agência Lusa.

Para o autarca, "a simples nomeação é por si só um feito notável, que coloca o PO.RO.S entre os melhores museus da Europa e demonstrativo que tem valido a pena a aposta da Câmara de Condeixa na valorização" da sua identidade e do seu património".

Este prémio é atribuído ao "museu que melhor contribui para atrair público e satisfazer os seus visitantes com uma atmosfera única, interpretação e apresentação imaginativas, uma abordagem criativa para a educação e responsabilidade social".

A decisão de integrar o museu PO.RO.S na lista de nomeados aos prémios EMYA -- "European Museum of the Year Award" 2021 foi tomada em reunião do júri do prémio, após visitas aos museus europeus candidatos a este concurso anual, que decorreram entre o final do verão e o início de outono de 2020.

"Temos o prazer de vos informar que o PO.RO.S -- Portugal Romano em Sicó está incluído na lista de museus nomeados para os prémios `Museu Europeu do Ano 2021", notificou, esta quarta-feira, a presidente do júri, Marlen Mouliou.

O anúncio dos vencedores e a cerimónia oficial de entrega dos prémios EMYA acontecerão durante a Conferência Anual do Fórum Europeu de Museus, a realizar em 2021, em formato a decidir em fevereiro do próximo ano em função da evolução da pandemia da covid-19.

Nuno Moita da Costa deixou uma "nota de reconhecimento público" à atual equipa do museu PO.RO.S, coordenada por Ana Valadas, por "todo o trabalho, empenho e dedicação que tem demonstrado, sem esquecer todos aqueles que fizeram e fazem do PO.RO.S uma realidade distintiva do concelho".

Localizado em Condeixa-a-Nova e inaugurado em 2017, o museu PO.RO.S é um espaço museológico inovador e interativo que se relaciona com o imponente património arqueológico de Conimbriga e que proporciona ao visitante uma surpreendente viagem no tempo, através de sofisticados sistemas multimédia e da interação com ambientes virtuais, recuando mais de 2000 anos para melhor conhecer e compreender a época romana.

A sua exposição permanente desdobra-se em diversos núcleos temáticos que convidam a descobrir e a repensar o legado do Império Romano.