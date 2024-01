Museu Virtual leva mais longe obra do projeto Museu na Aldeia

Através da Internet, é possível conhecer o trabalho coordenado pela Sociedade Artística e Musical dos Pousos (SAMP), de Leiria, que em plena pandemia envolveu 13 museus e 13 aldeias isoladas do território da candidatura que acabaria por ficar pelo caminho.

Hoje, no Museu de Leiria, foi apresentado o `site` www.museunaaldeia.pt, criado para "alcançar novos públicos, nacionais e internacionais, unir gerações, reavivar tradições" e, também, convidar a repensar o papel dos museus.

Disponíveis estão imagens e várias informações sobre as obras de arte criadas envolvendo equipas dos museus e pessoas com mais de 65 anos, residentes em ambientes rurais isolados e com pouco acesso à oferta cultural.

Em paralelo, a SAMP partilha também 14 volumes do catálogo bilingue, resultados estatísticos que resultaram de uma investigação-ação multidisciplinar e um documentário criado pela Casota Collective.

Está também acessível o "Caderno de Disseminação", que tem como objetivo partilhar as experiências com outros profissionais e públicos e incentivar a replicação do projeto.

Em breve será lançada na página a "Galeria dos afetos", com poemas, vídeos, áudios e outros registos dos intervenientes.

"O Museu na Aldeia transformou-nos a todos, não só aos museus mas enquanto atores e cidadãos para quem a cultura é importante", disse hoje Paulo Lameiro, o coordenador do projeto Rede Cultura 2027, que candidatou Leiria a Capital Europeia da Cultura.

O responsável recordou que quando a candidatura de Leiria teve início, se questionou: "O que pode a cultura fazer por um território?". E que a transformação foi além das comunidades, levando também autarcas, dirigentes e responsáveis locais a pensar a cultura.

"Se mais nada tivesse acontecido, o projeto Museu na Aldeia é a prova de que é possível ter 26 presidentes da câmara a recitar poesia, é possível ter 26 museus e as suas equipas a trabalharem. A transformação que este projeto operou não é essencialmente nas comunidades que pensávamos que íamos tirar da solidão", notou.

As mudanças, salientou, surgiram "no `modus operandi` de pensar a cultura" de presidentes da câmara, vereadores da Cultura e chefes de divisão, "nas trocas entre as equipas que se fizeram, na nova maneira de se pensar".

Paulo Lameiro admitiu que, com o lançamento do Museu Virtual, dá como "encerrado o [seu] papel enquanto coordenador da Rede Cultura 2027".

"Sabia que este projeto era o que fechava o ciclo e sei que as sementes e os frutos estão por aí", concluiu.