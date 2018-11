Museus africanos renovam-se para acolher património a restituir por França

Lusa23 Nov, 2018, 18:12 / atualizado em 23 Nov, 2018, 18:17 | Cultura

As coleções em museus nacionais africanos raramente excedem as três mil obras, muitas vezes de pouco valor artístico.

Mas desde o Museu das Civilizações em Abidjan até ao futuro museu nacional que abrirá dentro de semanas, em Libreville, no Gabão, não faltam lugares para receber o retorno de obras de arte da Europa.

O Governo francês está a considerar a possível restituição de coleções de arte africana presentes no seu território, no sentido de cumprir a promessa do Presidente Emmanuel Macron, de priorizar a devolução desse património.

O mandatário já leu as conclusões do relatório a cargo da historiadora francesa Bénédicte Savoy, que faz parte do Collège de France, a instituição ancestral de investigação e ensino, e do economista senegalês Felwine Sarr, autor do influente livro "Afrotopia".

As recomendações, defendem a devolução generalizada tanto das obras roubadas como das resultantes de missões científicas ou de doações da administração colonial.

Durante o período colonial, o Instituto Francês da África Negra (IFAN) fundou vários museus, sob a liderança do naturalista francês Theodore Monod.

Em 1936, o Museu de Dakar dedicado às artes e tradições da África Ocidental abriu as suas portas e vários estabelecimentos similares seguiram-se, em Abidjan, em 1942, e em Bamako, em 1951.

Em 1943, o IFAN também assumiu a administração do museu histórico de Abomey, no sul de Benin.

Nem todos estes museus estavam em bom estado, mas nos últimos anos receberam um `facelift`.

Em Abidjan, por exemplo, o Museu da Civilização reabriu em julho de 2017 - após dois anos de encerramento e de saques durante a crise pós-eleitoral em 2011 - com iluminação moderna, sala de conferências, restaurante e jardim ao ar livre.

No Mali, sob a liderança do seu diretor de 1987 a 2017, Samuel Sidibé, o museu nacional ampliou e enriqueceu a sua coleção, agora parte das referências da região, segundo especialistas.

Finalmente, o Museu das Civilizações Negras de Dakar deve ser inaugurado já em 06 de dezembro, com "reservas operacionais" que podem acomodar objetos devolvidos, afirmou à agência France Presse o diretor de Património Cultural do Senegal, Hamady Bocoum.

Entre os planos para novos museus, o Gabão está a concluir a renovação de um antigo edifício colonial que há muito tempo serviu como a embaixada dos EUA em Libreville, para abrir um novo museu nacional.

E a República do Benim, na vanguarda dos pedidos de restituição de arte, fez da construção e reforma dos museus uma prioridade.

O governo do Benim lançou um programa de construção e reforma de cinco instituições, incluindo Abomey, Allada, Ouidah e Porto-Novo, no sul do país.

Mas os objetos restaurados também poderiam ficar fora da estrutura clássica dos museus.

"As comunidades podem decidir colocá-las de volta em altares ancestrais, lugares que podem parecer nada terem a ver", conclui Hamady Bocoum.

O relatório "Savoy-Sarr", entregue hoje a Emmanuel Macron, propõe a devolução de cerca de 90.000 obras de arte africana, que fazem parte de coleções públicas francesas, aos países de origem.

A proposta prevê três fases para o processo de devolução, com a primeira a completar-se até à primavera de 2019.

Bénédicte Savoy e Felwine Sarr identificaram no Museu do Quai Branly-Jacques Chirac, em Paris, o maior número de obras a restituir (cerca de 60 mil), com as restantes dispersas por outros museus do país.

Chade, Madagáscar, Mali, Costa do Marfim, Benin, Congo, Gabão, Senegal e Guiné - que estiveram sob administração colonial francesa -, Etiópia, Gana, Nigéria e República Democrática do Congo são alguns dos países identificados no relatório, como origem da maior parte das obras, presentes em França.

O relatório Savoy-Sarr, que o presidente Macron pode aceitar, rejeitar, completar ou alterar, propõe igualmente que o inventário das obras conhecidas seja enviado aos países de onde provêm.

É "uma forma de demonstrar a verdadeira vontade de restituição do Estado francês", lê-se no relatório, segundo o qual devem ser tomadas medidas legislativas, desde a primeira fase, para que a restituição seja irrevogável.